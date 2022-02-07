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≡ Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43491
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 07.02.22 - 10:03
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Эксперты рассказали, как сказывается на экономике и торговле тот факт, что почти половина расходов среднего казахстанца приходится на продукты питания.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15633
Re: Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это...
Отправлено: 07.02.22 - 10:03
#1
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может жрать надо меньше?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1201
Re: Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это...
Отправлено: 07.02.22 - 10:24
#2
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Деп тоже на днях на 10 % поднял цены.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8466
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 07.02.22 - 10:53
#3
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Цитата:
Если принять во внимание, что времени может быть мало, то есть речь о нескольких месяцах, то нужны более радикальные меры, вплоть до списывания кредитов и введения рентных платежей с доходов сырьевого и квазигосударственного сектора, которые сейчас полностью идут в национальный фонд

Источник:

Что-то у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения.
Например по сахару, закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг с кг-это не учитывая,расходов по доставке, разгрузке, комиссии банков по картам,вот такие специалисты сидят в акиматах и чему тогда удивляться,что экономика в ЖП,а люди за еду работают.

[Исправлено: Добринцофф, 07.02.2022 - 10:54]
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