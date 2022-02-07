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Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
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