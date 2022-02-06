Отправлено: - 21:25

Надо гордиться своими достижениями, а они у него ни в какое сравнение с норвежцем не идут..

То что там места больше 30ти..



Цитата:Да действительно, какие глупые - 70 человек участвуют. Надо было выйти десятерым - разыграли бы между собой призовые места и всё. А то бегут, стараются, своими достижениями гордятся занимают 32-е места из 70 - какая глупость...