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≡ Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43489
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 04.02.22 - 18:30
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Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, занявший должность 29 января, создал личную страницу в социальной сети Facebook и заявил, что граждане могут оставлять там свои обращения к нему.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5194
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 00:47
#45
Комментарий удален модератором.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5194
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 01:00
#46
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Цитата:
drakon:

Сегодня тоже напиши главному редактору среди ночи обязательно! Заложи меня по полной! И получи свой пряник! :-) :-( ;-)

[Исправлено: Доктор СИЗО, 07.02.2022 - 06:38]
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5194
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 06:37
#47
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Цитата:
drakon:

Дракон!Проверка чужих Одноклассников, это серьезное нарушение, попытка влазания в мою личную жизнь! Прямые контакты запрещены!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 07.02.2022 - 06:51]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5194
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 06:50
#48
Комментарий удален модератором.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
742
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 07.02.22 - 08:47
#49
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Там вроде ведет страницу пиар-менеджер полиции
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5194
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 09:06
#50
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Цитата:
arman_kst:

Если полицию подключили, значит скоро произойдут изменения в газете НГ. Миролюбов в курсе происходящего? Противно читать комментарии многих заграничных форумчан! Сплошная клевета на руководство области, городские власти, полицию! Пора кончать этот беспредел! Повадились удалять исподишка неугодные комментарии! Политика двойных стандартов!
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
263
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 09:36
#51
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Цитата:
Доктор СИЗО:
с черной завистью

чему завидовать, старче?) что Вы как перекати-поле туда-сюда катаетесь?) или что с начальником полиции в ФБ закорешились (о, вашим сленгом)?) Катайтесь, радуйтесь жизни, и не судите других по себе) кто завидует другим, тот и брызжет здесь слюной, часто какой-то полоумный бред изрекая))
UPD:
Цитата:
Доктор СИЗО: Пора кончать этот беспредел
кошмар! Вы в ФБ подружились с начальником полиции, а на форуме НГ Ваши комменты, не соответствующие Правилам, трут) ужас)) куда полиция смотрит) срочно напишите ему в ФБ в лс) а еще лучше, там и оставайтесь, в ФБ)

[Исправлено: lavprof, 07.02.2022 - 09:40]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5194
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 09:44
#52
Комментарий проходит проверку.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5194
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 09:46
#53
Комментарий проходит проверку.
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Страница 4 из 4«1234
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