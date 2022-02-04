Отправлено: - 09:36

Доктор СИЗО:

с черной завистью

Доктор СИЗО: Пора кончать этот беспредел

[Исправлено: lavprof, 07.02.2022 - 09:40]

Цитата:чему завидовать, старче?) что Вы как перекати-поле туда-сюда катаетесь?) или что с начальником полиции в ФБ закорешились (о, вашим сленгом)?) Катайтесь, радуйтесь жизни, и не судите других по себе) кто завидует другим, тот и брызжет здесь слюной, часто какой-то полоумный бред изрекая))UPD:Цитата:кошмар! Вы в ФБ подружились с начальником полиции, а на форуме НГ Ваши комменты, не соответствующие Правилам, трут) ужас)) куда полиция смотрит) срочно напишите ему в ФБ в лс) а еще лучше, там и оставайтесь, в ФБ)