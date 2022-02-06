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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8677
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:21
#151
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Цитата:
drakon:
У них - сколько?...

Пока ни сколько. Как Марик говорит, главное участие. :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8168
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:27
#152
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Цитата:
drakon: У них - сколько?

В списках не значатся, к сожалению...


Цитата:
elektron:
главное участие.

главное чтобы, главное чтобы,
главное чтобы... костюмчик сидел)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15632
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:29
#153
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Цитата:
drakon:
Я за Казахстан - болею. У них - сколько?..


одно пятое место.пока.
премию получат шорт трекисты.
по положению.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8168
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:37
#154
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Костанаец Виталий Пухкало на ОИ-2022 завершил выступление в мужском скиатлоне. Лыжник финишировал 32-м из 70-ти. В интервью спортсмен прокомментировал свой результат и ход гонки.
"Трасса действительно тяжелая. Структура снега не позволяет полноценно скользить, из-за чего лыжи "не быстрые". Бежалось тяжело. Тем не менее, я боролся как мог. Дальше, думаю, будет уже получше. Главное, что добежал до финиша, показал для себя неплохой результат. Соперники просто отличные. Все очень сильные, как и предполагает Олимпиада",- озвучил Пухкало.



При этом костанаец смог обойти прославленного лыжника из Норвегии Йоханнеса Клебо, который в итоге финишировал лишь на 40-м месте с результатом 1:25:15.8. 25-летний Йохоннес Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом 2018 года, а также шестикратным чемпионом мира и двукратным обладатель Кубка мира.

Очередная гонка на ОИ-2022, в которой Виталий Пухкало примет участие, состоится 8 февраля. Лыжник будет соревноваться свободным стилем в спринте. Финал начнется в 14.00.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8770
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:49
#155
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Цитата:
yudjin:
При этом костанаец смог обойти прославленного лыжника из Норвегии Йоханнеса Клебо, который в

И надо этим гордиться?
По моему это маразм..
Надо гордиться своими достижениями, а они у него ни в какое сравнение с норвежцем не идут..
То что там места больше 30ти..
Может норвежец расчетливо играет, а не едет в полную силу..
Это как например жигулям обогнать мерседес 500й..
А может он не хочет попросту..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15632
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 21:06
#156
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Цитата:
111:
может он не хочет попросту..


сразу видно в спорте сечешь.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
153
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 21:25
#157
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Цитата:
Надо гордиться своими достижениями, а они у него ни в какое сравнение с норвежцем не идут..
То что там места больше 30ти..

Да действительно, какие глупые - 70 человек участвуют. Надо было выйти десятерым - разыграли бы между собой призовые места и всё. А то бегут, стараются, своими достижениями гордятся занимают 32-е места из 70 - какая глупость...
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8168
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 21:34
#158
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Расписание на 7 февраля, понедельник

Фигурное катание
7.15 Командное первенство. Пары. Произвольная программа
8.30 Командное первенство. Танцы. Произвольный танец
9.35 Командное первенство. Женщины. Произвольная программа

Биатлон
15.00 Женщины. Индивидуальная гонка

Горные лыжи
7.30 Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка
10.00 Мужчины. Скоростной спуск
12.30 Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка

Двоеборье
12.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки

Керлинг
7.05 Микст. Групповой турнир
Швейцария — Норвегия
Канада — Италия
США — Великобритания
Чехия — Китай

18.05 Микст. 1/2 финала

Коньки
14.30 Женщины. 1500 м

Прыжки с трамплина
17.45 Микст. Нормальный трамплин. Командные соревнования. Первая попытка
18.51 Микст. Нормальный трамплин. Командные соревнования. Вторая попытка

Сани
14.00 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды
17.50 Женщины. Первая попытка. Тренировочные заезды
17.50 Женщины. Вторая попытка. Тренировочные заезды

Скелетон
7.40 Женщины. Тренировочные заезды
10.25 Мужчины. Тренировочные заезды

Сноуборд
10.00 Мужчины. Слоупстайл. Финал 1
10.27 Мужчины. Слоупстайл. Финал 2
10.54 Мужчины. Слоупстайл. Финал 3

Фристайл
7.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1
8.15 Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2
9.00 Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3
11.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1
12.15 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1
13.00 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1

Хоккей
10.10 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Канада
14.40 Женщины. Групповой турнир. Дания — Чехия
19.10 Женщины. Групповой турнир. Китай — Швеция
19.10 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Финляндия

Шорт-трек
17.30 Женщины. 500 м. 1/4 финала
17.44 Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
18.13 Женщины. 500 м. 1/2 финала
18.20 Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
18.41 Женщины. 500 м. Финал В
18.46 Женщины. 500 м. Финал А
18.52 Мужчины. 1000 м. Финал В
18.58 Мужчины. 1000 м. Финал А
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8770
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 21:47
#159
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Цитата:
ladas:
стараются

Там вышли те, на кого поставили.
Это у Плющенко могут не пропустить его подопечных, вместо профессионалов Тутберидзе.
У нас все ровно наоборот.
Условный казахстанский Плющенко проплатил куда надо , провел своего подопечного и всю свою Свиту, Семью на Олимпиаду.
Тут главный не спортсмен, а те, кто его представляет, братья, сестры, зятья, хозяина так сказать, не самого спортсмена..
Стоит посмотреть за какие числа нам показывают работу депутатов, их там онлайн уже нет от слова совсем.
Все на Олимпиаде со своими многочисленными семьями..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15632
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 22:02
#160
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семь комплектов медалей завтра.
если все будет нормально,
к 11 часам Россия на первом месте
в медальном зачете будет.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
153
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 22:03
#161
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Цитата:
111:

То есть все эти 70 мест заранее расписаны были? Кто как заплатил, так и расписали? Круто ... Как грустно вы живете...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8770
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 22:26
#162
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Цитата:
ladas:
Кто как заплатил, так и расписали? Круто ... Ка

Пока, у нас как и на Первом, все продается..
Может и наступят такие времена, когда новоявленные казахстанские миллиардеры от условной Алсу не будут представлять и делать ставки на то, чей спортик займет какое место, ставя при этом сумасшедшие ставки до ста миллионов евро на своего питомца, свой рабочий материал..
Но сейчас пока только так..
Ну и фармацефты само собой, представляющие иностранные корпорации на таких спортиках, у кого есть хозяева..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8770
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 22:28
#163
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Фармацевты, в большинстве своем конечно же они курируют рабочий материал с слаборазвитых стран..
Они в основном договариваются меж собой и олигархами, что им нужно вколоть именно сегодня, сейчас, и что завтра будет за новый укол..
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8168
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 09:27
#164
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Ну, что, второе ЗОЛОТО у РОССИИ уже близко.
Осталось выступление Камилы Валиевой с произвольной программой в командном турнире.
Такая 15-тилетняя "машина" не должна подвести.Перед последним видом у россиян 64 балла, у америкосов - 58.
Несмотря на падение, немного подпортившее впечатление от идеального и красивого выступления, пара Мишина и Галлямов оказались тоже сильнее всех.

Наверное, чтобы победить сначала надо упасть... как вчера Большунов и Спитцов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15632
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 09:41
#165
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Цитата:
yudjin:
Ну, что, второе ЗОЛОТО у РОССИИ уже близко. Осталось выступление Камилы Валиевой с произвольной программой в командном турнире.


Золото в командном турнире фигуристов уже у России.
Досрочно!
Результат Валиевой уже не имеет значения.
она выйдет как олимпийская чемпионка.
а замену сделать испугались.
тем самым лишили Шербакову или Трусову золотой олимпийской награды.
а это же так было важно для них.
может единственный шанс.

[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 09:45]
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