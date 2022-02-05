Отправлено: - 12:54

ACROS:

при нынешнем акиме области, который в принципе, тоже "варяг" - намного стали больше строить жилья и ремонтировать дороги ( сужу по а/трассе "Карабутак-Рудный"), чем при бренчащем на гитаре у костра одном акиме области

ACROS:

это поток хлынувших бюджетных денег в область при нём.

Цитата:сами и ответили почемуЦитата:так что заслуга ли акима в этом-не уверен.гитарный то понятно в центре никого не знали связей у него не было.математик протеже имел(не скажу про новую ситуацию)тут деньги просто пошли в регионы на программы похоже,плюс связи сработали.