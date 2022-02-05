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≡ Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43489
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:51
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На самом деле, чтобы человек почувствовал себя хозяином своего дома, двора, города, страны, необходимо не только требовать с него соблюдения порядка, но и дать ему право этот порядок наводить. Надо уходить от КПСС-Нуротановской методы руководства по принципу «я начальник – ты дурак!».
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5194
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 12:46
#15
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8677
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 12:46
#16
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,,Мы любим ссылаться на Европу. Типа – там порядок… Грязи там, конечно, тоже хватает на улицах, но того порядка, который там есть, в Европе добились исключительно страхом наказания. Никто там время на воспитание сознательности не тратил никогда. Через кошелёк всё до всех доходит значительно быстрее.,,
Тут с Серым согласен на все 100. Не кошельком, а воспитанием отличается жизнь и её качество.
Простой пример, тот же Египет. В отеле, куда мы обычно отдыхаем до пандемии было процентов 20-30% из России. Последний отпуск из за пандемии уже 70% было. Не хочу никого предосуждать, не все конечно, но многие ведут себя откровенно говоря не воспитанно. Персонал в напряге и говорит только о проблемах. Те же русскоязычные из других стран, ведут себя в большей массе адекватно. Так что не кошелёк, а именно воспитание влияет, на то кем тот или иной человек станет. И как он себявести будет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15632
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 12:54
#17
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Цитата:
ACROS:
при нынешнем акиме области, который в принципе, тоже "варяг" - намного стали больше строить жилья и ремонтировать дороги ( сужу по а/трассе "Карабутак-Рудный"), чем при бренчащем на гитаре у костра одном акиме области


сами и ответили почему

Цитата:
ACROS:
это поток хлынувших бюджетных денег в область при нём.


так что заслуга ли акима в этом-не уверен.
гитарный то понятно в центре никого не знал
и связей у него не было.
математик протеже имел(не скажу про новую ситуацию)
тут деньги просто пошли в регионы на программы похоже,
плюс связи сработали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8770
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 12:57
#18
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Цитата:
elektron:
. Те же русскоязычные из других стран, ведут себя в большей массе адекватно

Там просто убирают, за нищенские деньги перелопачивают весь песок работники с трущоб..
Было бы ровно то же самое..
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
68
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 13:02
#19
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Цитата:
Серый волк:
Не штрафы делают это!!!!!!

Вы про ходули слышали? Зачем их придумали? А зачем в Европе когда-то были "в моде" широкополые шляпы, закрывающие человеку не только голову, но и плечи?
Сколько веков прошло с тех пор, как европейцы перестали использовать ходули и эти шляпы? И почему они перестали их использовать?
А как и почему Париж стал столицей парфюмерии, в курсе?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1410
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 13:15
#20
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Цитата:
Skeptic:

Ты ещё забыл написать:"А ещё у вас негров линчуют!"
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
68
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 19:37
#21
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Не имею привычки путать божий дар с яичницей и хамить собеседнику.
Мы с вами на брудершафт не пили.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1410
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 20:26
#22
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Цитата:
Skeptic:
Мы с вами на брудершафт не пили

И это меня особенно радует!
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
68
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 21:59
#23
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Я рад за вас. :-)
Легче стало? :-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1410
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 23:09
#24
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Цитата:
Skeptic:
Легче стало?

Очень! Я просто не понимаю, зачем надо было вытаскивать на свет Божий ходули, шляпы, отсутствие канализации в Европе в средние века?!Разговор вообще-то был про то, насколько погано стало в Рудном.Или решили блеснуть знанием средневековой истории? Может, лучше о Рудном поговорим?
ПыСы. Сестра в Рудном живёт. Так она про одного акима рассказывала. У того прозвище "Буратино" было, он всё допытывался, знают ли люди, как его зовут.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
68
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 07.02.22 - 09:23
#25
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я просто не понимаю

Чтобы понимать простые вещи, надо мыслить немного шире и, как в данном конкретном случае, знать историю...

Цитата:
Уже не ваш земляк:
лучше о Рудном поговорим?

Я о Рудном и говорю. И сам живу в Рудном. И в статье речь о Рудном и о его акимах.
А про ходули и шляпы - для того, чтобы вы поняли, что "не сразу Москва строилась". Европейцам, для того чтобы подняться до современного уровня культуры, понадобилось не одно столетие. Ходули им нужны были потому, что в обычной обуви невозможно было передвигаться по улицам городов, залитых помоями, которые жители выливали прямо из окон. И шляпы широкополые нужны были, чтобы от этих потоков закрывать не только голову, но и всё тело. Вы не знали? Теперь знаете.
И только после того, как население Европы стали буквально выкашивать эпидемии, после того, как власть поняла причины этих эпидемий, там стали наводить порядок и чистоту. И не увещеваниями, а страхом наказания. В том числе и доносами. Сосед, "настучавший" на неряшливого соседа, получал плюшки, а провинившийся - наказывался. Вот и вся причина культурности современных европейцев. На страхе перед наказанием она и сейчас там держится. Просто это у них уже в генах сидит и не воспринимается, как насилие над личностью. По принципу "свобода, это осознанная необходимость".

[Исправлено: Skeptic, 07.02.2022 - 09:24]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5194
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 07.02.22 - 09:35
#26
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