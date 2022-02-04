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≡ Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43488
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 04.02.22 - 18:30
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Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, занявший должность 29 января, создал личную страницу в социальной сети Facebook и заявил, что граждане могут оставлять там свои обращения к нему.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5187
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 00:47
#45
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Нельзя превращать форум газеты в старый вокзальный туалет с обосранным унитазом и оторванными дверями. Сейчас написал модературу вопрос. Почему не может форумчанин выключить чужой комментарий, выпущенный с нарушением Правил форума, на своей странице? Это же невозможно сделать с помощью восклицательного знака!!!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 07.02.2022 - 06:19]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 07.02.2022 - 06:20]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 07.02.2022 - 06:23]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5187
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 01:00
#46
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Цитата:
drakon:

Сегодня тоже напиши главному редактору среди ночи обязательно! Заложи меня по полной! И получи свой пряник! :-) :-( ;-)

[Исправлено: Доктор СИЗО, 07.02.2022 - 06:38]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5187
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 06:37
#47
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Цитата:
drakon:

Дракон!Проверка чужих Одноклассников, это серьезное нарушение, попытка влазания в мою личную жизнь! Прямые контакты запрещены!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 07.02.2022 - 06:51]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5187
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 07.02.22 - 06:50
#48
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Вопрос к модератору! Я написал обычный список 12 форумчан, с которыми не хочу больше общаться на форуме!!! Это моя личная свобода, и островок безопасности! У вас же нет кнопки игнора, которая сбережет нервы форумчанину. А вы, удалили этот список! Где там увидели нарушение правил форума ? В моем обычном списке?

[Исправлено: Доктор СИЗО, 07.02.2022 - 06:56]
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