Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook

Отправлено: - 06:50

Вопрос к модератору! Я написал обычный список назоиливых и наглых форумчан, с которыми не хочу общаться на форуме!!! Это моя личная свобода! У вас же нет кнопки игнора, которая бережет нервы форумчанину. А вы удалили и этот список! Где там увидели нарушение правил форума ? В моем обычном списке?