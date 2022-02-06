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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43488
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:34
Цитата:
А что, досрочно погасить нельзя?
Все гасят досрочно, в среднем через 7 лет.
Ну и посчитай, дели на больше месяцев и?
maxsaf:
Она же на 25 лет вроде. При таких программах переплата 100% а не 2 ляма.
Она же на 25 лет вроде. При таких программах переплата 100% а не 2 ляма.
А что, досрочно погасить нельзя?
Все гасят досрочно, в среднем через 7 лет.
Ну и посчитай, дели на больше месяцев и?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:35
Цитата:
Том что ты не можешь дать все необходимые цифры разом. Скачешь с одного на другое.
Назови:
Стоимость хаты
Первоначальный взнос
Процент
Срок кредитования.
111:
Посчитай на 15 лет, подели вознаграждение на 180. В чем проблема?
Посчитай на 15 лет, подели вознаграждение на 180. В чем проблема?
Том что ты не можешь дать все необходимые цифры разом. Скачешь с одного на другое.
Назови:
Стоимость хаты
Первоначальный взнос
Процент
Срок кредитования.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:35
Открою тебе секрет, сумма вознаграждения будет абсолютно одинаковой практически.
В месяц.
То есть практически те же 11 тысяч..
Хотя нет, потому то и платят зараннее
[Исправлено: 111, 07.02.2022 - 01:37]
В месяц.
То есть практически те же 11 тысяч..
Хотя нет, потому то и платят зараннее
[Исправлено: 111, 07.02.2022 - 01:37]
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:37
Цитата:
Ну эти деньги же где-то надо взять. Твой кредит считают по белой зарплате. Досрочно можно погасить с левых доходов и взяток. У тебя изначально в голове заложено досрочное погашение, а значит коррупция либо левак
111:
А что, досрочно погасить нельзя?
А что, досрочно погасить нельзя?
Ну эти деньги же где-то надо взять. Твой кредит считают по белой зарплате. Досрочно можно погасить с левых доходов и взяток. У тебя изначально в голове заложено досрочное погашение, а значит коррупция либо левак
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:38
Цитата:
При 37 000 платеж это не мало
111:
То есть практически те же 11 тысяч..
То есть практически те же 11 тысяч..
При 37 000 платеж это не мало
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:38
Цитата:
Да ну брось..
За десять лет и дети подрастут, и зарплата другая будет, в тенге будет больше раза в три.
maxsaf:
Ну эти деньги же где-то надо взять.
Ну эти деньги же где-то надо взять.
Да ну брось..
За десять лет и дети подрастут, и зарплата другая будет, в тенге будет больше раза в три.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:41
Цитата:
Да нормально это, чем снимать за 90..
И когда я брал двушку в 2006м на 15 лет, зарплата тогда была тысяч 30 и это считалось хорошая.
Сейчас она в Рудном средняя более 200.
На это и расчет.
Что как я раньше говорил, коробок спичек будет стоить 17400
maxsaf:
При 37 000 платеж это не мало
При 37 000 платеж это не мало
Да нормально это, чем снимать за 90..
И когда я брал двушку в 2006м на 15 лет, зарплата тогда была тысяч 30 и это считалось хорошая.
Сейчас она в Рудном средняя более 200.
На это и расчет.
Что как я раньше говорил, коробок спичек будет стоить 17400
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:43
А через 20 лет зп с сегодняшних 200 легко дойдет до миллиона полтора..
В сегодняшнем эквиваленте..
В сегодняшнем эквиваленте..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15631
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 02:00
странно, статья про то как накопить, а тут сколько хат у него, и сколько кредитов.
на десяти страницах.
накопить и кредиты разные вроде бы понятия.
[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 02:02]
на десяти страницах.
накопить и кредиты разные вроде бы понятия.
[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 02:02]
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 02:12
Цитата:
Брехня. Абайка сегодня видео скинул про Кустанай и Рудный. Там люди все честно рассказали про ЗП.
111:
Сейчас она в Рудном средняя более 200. На это и расчет.
Сейчас она в Рудном средняя более 200. На это и расчет.
Брехня. Абайка сегодня видео скинул про Кустанай и Рудный. Там люди все честно рассказали про ЗП.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 02:12
Цитата:
Купить хату на низах, сдавать ее до потери пульса, выбив всю ее стоимость назад и даже больше.
Потом продать.
Можно вложиться и в депозит.
На верхах.
Это и называется - Накопить..
Хотя бы для детей.
Для их обучения и свадеб, то есть того, от чего раньше сам отрекался, потому что нищий был до 30ти лет и не мог быть полноценным мужчиной в семье..
alex_60:
накопить и кредиты разные вроде бы понятия.
накопить и кредиты разные вроде бы понятия.
Купить хату на низах, сдавать ее до потери пульса, выбив всю ее стоимость назад и даже больше.
Потом продать.
Можно вложиться и в депозит.
На верхах.
Это и называется - Накопить..
Хотя бы для детей.
Для их обучения и свадеб, то есть того, от чего раньше сам отрекался, потому что нищий был до 30ти лет и не мог быть полноценным мужчиной в семье..
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 02:13
Цитата:
Не забывай что хата на 20 лет постареет
111:
А через 20 лет зп с сегодняшних 200 легко дойдет до миллиона полтора..
А через 20 лет зп с сегодняшних 200 легко дойдет до миллиона полтора..
Не забывай что хата на 20 лет постареет
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 02:14
Цитата:
Не знаю, у меня все на комбинате работают, крановщик 400.
Диспетчерша 230.
Зять два института от армии косил, 28 лет и зп средняя 300 тысяч.
maxsaf:
Там люди все честно рассказали про ЗП.
Там люди все честно рассказали про ЗП.
Не знаю, у меня все на комбинате работают, крановщик 400.
Диспетчерша 230.
Зять два института от армии косил, 28 лет и зп средняя 300 тысяч.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 02:16
Цитата:
Для банка да, хотя я продал года три назад за 2 400000 хату 61го года через жилстрой.
В Ипотеку.
Лям двести пацан тогда взял, лям двести там было в банке.
Ну там 60 лет да, по закону банка.
maxsaf:
Не забывай что хата на 20 лет постареет
Не забывай что хата на 20 лет постареет
Для банка да, хотя я продал года три назад за 2 400000 хату 61го года через жилстрой.
В Ипотеку.
Лям двести пацан тогда взял, лям двести там было в банке.
Ну там 60 лет да, по закону банка.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 02:18
Цитата:
Там в другом вопрос, подорожает ли в тенге..
maxsaf:
Не забывай что хата на 20 лет постареет
Не забывай что хата на 20 лет постареет
Там в другом вопрос, подорожает ли в тенге..
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