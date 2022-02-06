Отправлено: - 01:34

maxsaf:

Она же на 25 лет вроде. При таких программах переплата 100% а не 2 ляма.

Цитата:А что, досрочно погасить нельзя?Все гасят досрочно, в среднем через 7 лет.Ну и посчитай, дели на больше месяцев и?