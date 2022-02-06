Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-14°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • В-ЮВ, 3.67 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43488
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:34
#135
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Она же на 25 лет вроде. При таких программах переплата 100% а не 2 ляма.

А что, досрочно погасить нельзя?
Все гасят досрочно, в среднем через 7 лет.
Ну и посчитай, дели на больше месяцев и?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15296
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:35
#136
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Посчитай на 15 лет, подели вознаграждение на 180. В чем проблема?

Том что ты не можешь дать все необходимые цифры разом. Скачешь с одного на другое.

Назови:
Стоимость хаты
Первоначальный взнос
Процент
Срок кредитования.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:35
#137
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открою тебе секрет, сумма вознаграждения будет абсолютно одинаковой практически.
В месяц.
То есть практически те же 11 тысяч..
Хотя нет, потому то и платят зараннее

[Исправлено: 111, 07.02.2022 - 01:37]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15296
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:37
#138
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А что, досрочно погасить нельзя?

Ну эти деньги же где-то надо взять. Твой кредит считают по белой зарплате. Досрочно можно погасить с левых доходов и взяток. У тебя изначально в голове заложено досрочное погашение, а значит коррупция либо левак
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15296
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:38
#139
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
То есть практически те же 11 тысяч..

При 37 000 платеж это не мало
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:38
#140
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну эти деньги же где-то надо взять.

Да ну брось..
За десять лет и дети подрастут, и зарплата другая будет, в тенге будет больше раза в три.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:41
#141
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
При 37 000 платеж это не мало

Да нормально это, чем снимать за 90..
И когда я брал двушку в 2006м на 15 лет, зарплата тогда была тысяч 30 и это считалось хорошая.
Сейчас она в Рудном средняя более 200.
На это и расчет.
Что как я раньше говорил, коробок спичек будет стоить 17400
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:43
#142
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А через 20 лет зп с сегодняшних 200 легко дойдет до миллиона полтора..
В сегодняшнем эквиваленте..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15631
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 02:00
#143
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно, статья про то как накопить, а тут сколько хат у него, и сколько кредитов.
на десяти страницах.
накопить и кредиты разные вроде бы понятия.

[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 02:02]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15296
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 02:12
#144
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сейчас она в Рудном средняя более 200. На это и расчет.

Брехня. Абайка сегодня видео скинул про Кустанай и Рудный. Там люди все честно рассказали про ЗП.
Профайл
Страница 10 из 10«1...8910
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, 111, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS