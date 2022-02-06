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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
N
Я робот(Пользователи)
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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:16
Цитата:
Не тупое, а через недвижимость. Чем больше хат лишних, тем больше сьемщиков. И у сьемщиков это все - затраты на жилье.
111:
Тупое отмывание пенсионок меня не интересует..
Тупое отмывание пенсионок меня не интересует..
Не тупое, а через недвижимость. Чем больше хат лишних, тем больше сьемщиков. И у сьемщиков это все - затраты на жилье.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:18
Цитата:
Цена хаты какая?
111:
20 процентов допустим. 7-20-25..
20 процентов допустим. 7-20-25..
Цена хаты какая?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:19
Цитата:
Как через?
Как я продал сестре и племяннице в том году?
Чтобы они вытащили деньжат с пенсионок?
maxsaf:
Не тупое, а через недвижимость. Чем больше хат лишних, тем больше сьемщиков. И у сьемщиков это все - затраты
Не тупое, а через недвижимость. Чем больше хат лишних, тем больше сьемщиков. И у сьемщиков это все - затраты
Как через?
Как я продал сестре и племяннице в том году?
Чтобы они вытащили деньжат с пенсионок?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:20
И еще три квартиры, через пенсионки продал..
То есть у меня в апреле все 100 процентрв забрали тупо чтобы отмыть пенсионки..
То есть у меня в апреле все 100 процентрв забрали тупо чтобы отмыть пенсионки..
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:21
Цитата:
От 4х миллионов в Рудном, ну и выше само собой.
maxsaf:
Цена хаты какая?
Цена хаты какая?
От 4х миллионов в Рудном, ну и выше само собой.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:22
Цитата:
Не, той про которую ты говорил что переплата 2 ляма
111:
От 4х миллионов в Рудном, ну и выше само собой.
От 4х миллионов в Рудном, ну и выше само собой.
Не, той про которую ты говорил что переплата 2 ляма
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:24
Я на 15 лет брал, двушку в Рудном, по 17400 тенге каждый месяц.
Под 13 годовых.
Но 17400 это и вознаграждение и основной долг.
Нет таблицы рядом просто.
Костанайскую под 11 процентов брал, 37700 в месяц.
Но это не проценты одни, а всё вместе с основным долгом..
Под 13 годовых.
Но 17400 это и вознаграждение и основной долг.
Нет таблицы рядом просто.
Костанайскую под 11 процентов брал, 37700 в месяц.
Но это не проценты одни, а всё вместе с основным долгом..
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:26
Цитата:
Так это тут 11 000 сидит в месяц процент банка? Я твои расчеты хочу проверить
111:
37700 в месяц.
37700 в месяц.
Так это тут 11 000 сидит в месяц процент банка? Я твои расчеты хочу проверить
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:26
Цитата:
Просто расчитай на ипотесном, сколько за хату в 10 лямов, сколько под 5 процентрв, около двух миллионов трат.
И дели сумму на 84.
maxsaf:
Не, той про которую ты говорил что переплата 2 ляма
Не, той про которую ты говорил что переплата 2 ляма
Просто расчитай на ипотесном, сколько за хату в 10 лямов, сколько под 5 процентрв, около двух миллионов трат.
И дели сумму на 84.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:27
Цитата:
У тебя каждый раз разные цифры цена и сроки.
111:
Просто расчитай на ипотесном, сколько за хату в 10 лямов, сколько под 5 процентрв, около двух миллионов трат. И дели сумму на 84.
Просто расчитай на ипотесном, сколько за хату в 10 лямов, сколько под 5 процентрв, около двух миллионов трат. И дели сумму на 84.
У тебя каждый раз разные цифры цена и сроки.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:28
Цитата:
У меня таблицы вроде в Рудном.
Да выкладывал я как то их давно.
maxsaf:
Так это тут 11 000 сидит в месяц процент банка? Я твои расчеты хочу проверить
Так это тут 11 000 сидит в месяц процент банка? Я твои расчеты хочу проверить
У меня таблицы вроде в Рудном.
Да выкладывал я как то их давно.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:29
Цитата:
Я говорю про среднее.
У меня два раза по 7 лет.
15 это один раз и срок долгий ..
Кто старше 35ти, тот поймет.
maxsaf:
тебя каждый раз разные цифры цена и сроки.
тебя каждый раз разные цифры цена и сроки.
Я говорю про среднее.
У меня два раза по 7 лет.
15 это один раз и срок долгий ..
Кто старше 35ти, тот поймет.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:30
11.6 процентов по системе КИК в Темырбанке.
13 Аблязовский БТА.
13 Аблязовский БТА.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:30
Цитата:
Так а че ты тут 7-20-25 приплел? Она же на 25 лет вроде. При таких программах переплата 100% а не 2 ляма.
111:
Я говорю про среднее. У меня два раза по 7 лет.
Я говорю про среднее. У меня два раза по 7 лет.
Так а че ты тут 7-20-25 приплел? Она же на 25 лет вроде. При таких программах переплата 100% а не 2 ляма.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:31
Цитата:
Посчитай на 15 лет, подели вознаграждение на 180.
В чем проблема?
maxsaf:
тебя каждый раз разные цифры цена и сроки.
тебя каждый раз разные цифры цена и сроки.
Посчитай на 15 лет, подели вознаграждение на 180.
В чем проблема?
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