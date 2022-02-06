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≡ Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
 
 
Страница 9 из 10«1...78910»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43488
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
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Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15295
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:16
#120
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Цитата:
111:
Тупое отмывание пенсионок меня не интересует..

Не тупое, а через недвижимость. Чем больше хат лишних, тем больше сьемщиков. И у сьемщиков это все - затраты на жилье.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15295
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:18
#121
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Цитата:
111:
20 процентов допустим. 7-20-25..

Цена хаты какая?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:19
#122
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Цитата:
maxsaf:
Не тупое, а через недвижимость. Чем больше хат лишних, тем больше сьемщиков. И у сьемщиков это все - затраты

Как через?
Как я продал сестре и племяннице в том году?
Чтобы они вытащили деньжат с пенсионок?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:20
#123
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И еще три квартиры, через пенсионки продал..
То есть у меня в апреле все 100 процентрв забрали тупо чтобы отмыть пенсионки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:21
#124
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Цитата:
maxsaf:
Цена хаты какая?

От 4х миллионов в Рудном, ну и выше само собой.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15295
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:22
#125
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Цитата:
111:
От 4х миллионов в Рудном, ну и выше само собой.

Не, той про которую ты говорил что переплата 2 ляма
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:24
#126
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Я на 15 лет брал, двушку в Рудном, по 17400 тенге каждый месяц.
Под 13 годовых.
Но 17400 это и вознаграждение и основной долг.
Нет таблицы рядом просто.
Костанайскую под 11 процентов брал, 37700 в месяц.
Но это не проценты одни, а всё вместе с основным долгом..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15295
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:26
#127
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Цитата:
111:
37700 в месяц.

Так это тут 11 000 сидит в месяц процент банка? Я твои расчеты хочу проверить
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:26
#128
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Цитата:
maxsaf:
Не, той про которую ты говорил что переплата 2 ляма

Просто расчитай на ипотесном, сколько за хату в 10 лямов, сколько под 5 процентрв, около двух миллионов трат.
И дели сумму на 84.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15295
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:27
#129
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Цитата:
111:
Просто расчитай на ипотесном, сколько за хату в 10 лямов, сколько под 5 процентрв, около двух миллионов трат. И дели сумму на 84.

У тебя каждый раз разные цифры цена и сроки.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:28
#130
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Цитата:
maxsaf:
Так это тут 11 000 сидит в месяц процент банка? Я твои расчеты хочу проверить

У меня таблицы вроде в Рудном.
Да выкладывал я как то их давно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:29
#131
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Цитата:
maxsaf:
тебя каждый раз разные цифры цена и сроки.

Я говорю про среднее.
У меня два раза по 7 лет.
15 это один раз и срок долгий ..
Кто старше 35ти, тот поймет.
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* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:30
#132
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11.6 процентов по системе КИК в Темырбанке.
13 Аблязовский БТА.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15295
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:30
#133
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Цитата:
111:
Я говорю про среднее. У меня два раза по 7 лет.

Так а че ты тут 7-20-25 приплел? Она же на 25 лет вроде. При таких программах переплата 100% а не 2 ляма.
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8759
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 01:31
#134
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Цитата:
maxsaf:
тебя каждый раз разные цифры цена и сроки.

Посчитай на 15 лет, подели вознаграждение на 180.
В чем проблема?
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