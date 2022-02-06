Отправлено: - 01:19

maxsaf:

Не тупое, а через недвижимость. Чем больше хат лишних, тем больше сьемщиков. И у сьемщиков это все - затраты

Цитата:Как через?Как я продал сестре и племяннице в том году?Чтобы они вытащили деньжат с пенсионок?