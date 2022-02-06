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≡ Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
 
 
Страница 6 из 7«1...4567»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43488
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
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Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8734
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:22
#75
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Цитата:
maxsaf:
Ты можешь взять хату в ипотеку и тут же ее сдать.

Хм .
То есть я по твоему сейчас сдаю квартиру, которую в том году купил за 56 тысяч долларов?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8734
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:23
#76
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По началу свою первую сдавал, а куда деваться?
Ночевал там, где работал сторожем, в Балапане..
Потом в дискоклубе..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15275
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:23
#77
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Цитата:
111:
Хм . То есть я по твоему сейчас сдаю квартиру, которую в том году купил за 56 тысяч долларов?

Мне без разницы че ты там с ней делаешь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8677
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:23
#78
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Цитата:
111:
Это у нас на учебу..

Это у вас на учёбу, а люди то там живут. И тебе деньги платят. Это был простой пример, для среднестатистического жителя, который ходит на работу, платит налоги и за жильё. (съём или кредит)
У кого выкуплена, уже не касается. ;-)

[Исправлено: elektron, 06.02.2022 - 19:25]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8734
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:26
#79
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Цитата:
maxsaf:
Мы с электроном друг друга поняли, а ты стой в стороне и завидуй

Завидовать вашему непониманию, что у нас такого нет?
Да и у вас такого нет, включать весь кредит куда то в какую то стоимость..
Включая домашние тапочки для дома за 200 ойро..
Если дом стоит 400, то он и стоит.
Остальное это кредит.
Вознаграждение банка.
И только.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15275
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:26
#80
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Цитата:
elektron:
Это был простой пример, для среднестатистического жителя, который ходит на работу, платит налоги и за жильё.

Бесполезно обьяснять. Для большинства людей жилье - место где жить. А для него - способ рубить бабло. Нет у него расходов на жилье, есть только доходы с жилья :lol:
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8460
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:26
#81
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Цитата:
111:
Я за 70 все включено сдаю, свет даде сам оплачиваю.

В Кустанае?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8734
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:27
#82
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Цитата:
elektron:
кого выкуплена, уже не касается.

Ну у нее своя хата
Есть.
В Джетыгоре.
Теперь не касается?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15275
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:27
#83
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Цитата:
111:
Завидовать вашему непониманию, что у нас такого нет?

Не у вас а у тебя лично. У остальных это есть тоже ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15275
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:28
#84
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Цитата:
111:
Ну у нее своя хата Есть

Своя или мамина?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8734
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:28
#85
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Цитата:
Добринцофф:
В Кустанае?

Да, хотел выселить в марте, чтоб другим подороже, пришел, посмотрел на зату, на них, оставил..
Студентка тоже просится до июня хотя бы, но та за 90 живет и свет сама оплачивает.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8734
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:29
#86
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Цитата:
maxsaf:
Своя или мамина?)

У них там их три что ли, с бабушкой.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8460
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:30
#87
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Цитата:
maxsaf:
Для большинства людей жилье - место где жить. А для него - способ рубить бабло.

Обыкновенный бизнес,разве это плохо если есть штук 20 квартир,сдаёшь их и на эти деньги живёшь?
Жильё дорожает ,аренда то же.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8734
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:30
#88
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Цитата:
maxsaf:
остальных это есть тоже

Что есть?
Непонимание того, что стоимость жилья нельзя включать в расходы за жилье?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8460
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:32
#89
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Цитата:
111:
Да, хотел выселить в марте, чтоб другим подороже,

А что разве их нельзя предупредить ,что допустим со следующего месяца аренда будет дороже,пусть уже сам решают оставаться или искать что то другое.
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