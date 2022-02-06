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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43488
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:22
Цитата:
Хм .
То есть я по твоему сейчас сдаю квартиру, которую в том году купил за 56 тысяч долларов?
maxsaf:
Ты можешь взять хату в ипотеку и тут же ее сдать.
Ты можешь взять хату в ипотеку и тут же ее сдать.
Хм .
То есть я по твоему сейчас сдаю квартиру, которую в том году купил за 56 тысяч долларов?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:23
По началу свою первую сдавал, а куда деваться?
Ночевал там, где работал сторожем, в Балапане..
Потом в дискоклубе..
Ночевал там, где работал сторожем, в Балапане..
Потом в дискоклубе..
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:23
Цитата:
Мне без разницы че ты там с ней делаешь.
111:
Хм . То есть я по твоему сейчас сдаю квартиру, которую в том году купил за 56 тысяч долларов?
Хм . То есть я по твоему сейчас сдаю квартиру, которую в том году купил за 56 тысяч долларов?
Мне без разницы че ты там с ней делаешь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8677
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:23
Цитата:
Это у вас на учёбу, а люди то там живут. И тебе деньги платят. Это был простой пример, для среднестатистического жителя, который ходит на работу, платит налоги и за жильё. (съём или кредит)
У кого выкуплена, уже не касается.
[Исправлено: elektron, 06.02.2022 - 19:25]
111:
Это у нас на учебу..
Это у нас на учебу..
Это у вас на учёбу, а люди то там живут. И тебе деньги платят. Это был простой пример, для среднестатистического жителя, который ходит на работу, платит налоги и за жильё. (съём или кредит)
У кого выкуплена, уже не касается.
[Исправлено: elektron, 06.02.2022 - 19:25]
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:26
Цитата:
Завидовать вашему непониманию, что у нас такого нет?
Да и у вас такого нет, включать весь кредит куда то в какую то стоимость..
Включая домашние тапочки для дома за 200 ойро..
Если дом стоит 400, то он и стоит.
Остальное это кредит.
Вознаграждение банка.
И только.
maxsaf:
Мы с электроном друг друга поняли, а ты стой в стороне и завидуй
Мы с электроном друг друга поняли, а ты стой в стороне и завидуй
Завидовать вашему непониманию, что у нас такого нет?
Да и у вас такого нет, включать весь кредит куда то в какую то стоимость..
Включая домашние тапочки для дома за 200 ойро..
Если дом стоит 400, то он и стоит.
Остальное это кредит.
Вознаграждение банка.
И только.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:26
Цитата:
Бесполезно обьяснять. Для большинства людей жилье - место где жить. А для него - способ рубить бабло. Нет у него расходов на жилье, есть только доходы с жилья
elektron:
Это был простой пример, для среднестатистического жителя, который ходит на работу, платит налоги и за жильё.
Это был простой пример, для среднестатистического жителя, который ходит на работу, платит налоги и за жильё.
Бесполезно обьяснять. Для большинства людей жилье - место где жить. А для него - способ рубить бабло. Нет у него расходов на жилье, есть только доходы с жилья
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:26
Цитата:
В Кустанае?
111:
Я за 70 все включено сдаю, свет даде сам оплачиваю.
Я за 70 все включено сдаю, свет даде сам оплачиваю.
В Кустанае?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:27
Цитата:
Ну у нее своя хата
Есть.
В Джетыгоре.
Теперь не касается?
elektron:
кого выкуплена, уже не касается.
кого выкуплена, уже не касается.
Ну у нее своя хата
Есть.
В Джетыгоре.
Теперь не касается?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:27
Цитата:
Не у вас а у тебя лично. У остальных это есть тоже
111:
Завидовать вашему непониманию, что у нас такого нет?
Завидовать вашему непониманию, что у нас такого нет?
Не у вас а у тебя лично. У остальных это есть тоже
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:28
Цитата:
Своя или мамина?)
111:
Ну у нее своя хата Есть
Ну у нее своя хата Есть
Своя или мамина?)
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:28
Цитата:
Да, хотел выселить в марте, чтоб другим подороже, пришел, посмотрел на зату, на них, оставил..
Студентка тоже просится до июня хотя бы, но та за 90 живет и свет сама оплачивает.
Добринцофф:
В Кустанае?
В Кустанае?
Да, хотел выселить в марте, чтоб другим подороже, пришел, посмотрел на зату, на них, оставил..
Студентка тоже просится до июня хотя бы, но та за 90 живет и свет сама оплачивает.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:29
Цитата:
У них там их три что ли, с бабушкой.
maxsaf:
Своя или мамина?)
Своя или мамина?)
У них там их три что ли, с бабушкой.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:30
Цитата:
Обыкновенный бизнес,разве это плохо если есть штук 20 квартир,сдаёшь их и на эти деньги живёшь?
Жильё дорожает ,аренда то же.
maxsaf:
Для большинства людей жилье - место где жить. А для него - способ рубить бабло.
Для большинства людей жилье - место где жить. А для него - способ рубить бабло.
Обыкновенный бизнес,разве это плохо если есть штук 20 квартир,сдаёшь их и на эти деньги живёшь?
Жильё дорожает ,аренда то же.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:30
Цитата:
Что есть?
Непонимание того, что стоимость жилья нельзя включать в расходы за жилье?
maxsaf:
остальных это есть тоже
остальных это есть тоже
Что есть?
Непонимание того, что стоимость жилья нельзя включать в расходы за жилье?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 07.02.22 - 00:32
Цитата:
А что разве их нельзя предупредить ,что допустим со следующего месяца аренда будет дороже,пусть уже сам решают оставаться или искать что то другое.
111:
Да, хотел выселить в марте, чтоб другим подороже,
Да, хотел выселить в марте, чтоб другим подороже,
А что разве их нельзя предупредить ,что допустим со следующего месяца аренда будет дороже,пусть уже сам решают оставаться или искать что то другое.
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