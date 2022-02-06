Отправлено: - 22:51

111:

Ну так и скажи что ты конкретно про Германию.

elektron: В Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё.

[Исправлено: elektron, 06.02.2022 - 17:55]

Цитата:Ну так я и написал жеЦитата:Если применять к Костанаю, то сколько стоит съёмная квартира? Тыщ. 50-60 тенге. Умножаем на три, значит зарплата должна быть 150-180 тыщ. тенге.