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≡ Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43488
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
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Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8663
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:51
#30
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Цитата:
111:
Ну так и скажи что ты конкретно про Германию.

Ну так я и написал же :lol:
Цитата:
elektron: В Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё.

Если применять к Костанаю, то сколько стоит съёмная квартира? Тыщ. 50-60 тенге. Умножаем на три, значит зарплата должна быть 150-180 тыщ. тенге. ;-)

[Исправлено: elektron, 06.02.2022 - 17:55]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24167
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:51
#31
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Цитата:
111:
Ну так и скажи что ты конкретно про Германию.

У нас в Штелле,за 350 000 евро,
тяжело дом найти... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:54
#32
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Цитата:
elektron:
Ну так я и написал же

Ну я написал про нас, исходя из наших реалий, приравненных к вам.
Но сумму то нельзя включать, те деньги, за которые ты купил дом.
В этом вопрос.
Ты должен считать только проценты все равно, где бы ты не был.
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