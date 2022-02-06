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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43488
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 21:59
Цитата:
Нет.
Я говорю только за свою квартиру где живу.
За четырехкомнатную в 81,5 квадратных метра.
Но, я не учел что в Рудном, где живет наш дед, наша квартира примерно 105 квадратов, ее в расчет пока не ставлю.
maxsaf:
Твой случай с несколькими хатами в каждом городе
Твой случай с несколькими хатами в каждом городе
Нет.
Я говорю только за свою квартиру где живу.
За четырехкомнатную в 81,5 квадратных метра.
Но, я не учел что в Рудном, где живет наш дед, наша квартира примерно 105 квадратов, ее в расчет пока не ставлю.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:01
Цитата:
Ну уж..
Ипотеки, съем, кредиты, это как говорится только Ваши проблемы..
Мухи отдельно, Слоны тоже..
maxsaf:
Прибавь сюда сьем хаты или ипотеку, без разницы,
Прибавь сюда сьем хаты или ипотеку, без разницы,
Ну уж..
Ипотеки, съем, кредиты, это как говорится только Ваши проблемы..
Мухи отдельно, Слоны тоже..
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:03
Цитата:
У большинства народу эта проблема самая большая, если че
111:
Ваши проблемы.. Мухи отдельно, Слоны тоже..
Ваши проблемы.. Мухи отдельно, Слоны тоже..
У большинства народу эта проблема самая большая, если че
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:04
Цитата:
Это только за коммуналку, или сьем/кредит тоже входит?
elektron:
В Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё.
В Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё.
Это только за коммуналку, или сьем/кредит тоже входит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8663
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:07
Цитата:
Всё в купе имеется в виду. Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.
maxsaf:
Это только за коммуналку, или сьем/кредит тоже входит?
Это только за коммуналку, или сьем/кредит тоже входит?
Всё в купе имеется в виду. Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:11
Цитата:
Я то же самое 113 му обьясняю, а до него не доходит
elektron:
Всё в купе имеется в виду. Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.
Всё в купе имеется в виду. Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.
Я то же самое 113 му обьясняю, а до него не доходит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8663
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:23
Цитата:
Оно вам так важно?
maxsaf:
Я то же самое 113 му обьясняю
Я то же самое 113 му обьясняю
Оно вам так важно?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:35
Цитата:
У нас в ипотеках и кредитах по уши, совершенно малое количество людей.
Кредит и твоя состоятельность это одно, собственная квартира, это несколько иное.
Я взял квартиру за наличные, считаю только так.
В Рудном с кредитом 15ти летним расплатился в том году.
И теперь вопрос.
Ты взял кредит 20 тысяч долларов.
На 15 лет.
Должен отдать 25.
Что теперь ты имеешь ввиду под словом кредит?
То есть 25 делить на 180 месяцев или 5 делишь на 180?
elektron:
Всё в купе имеется в виду. Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.
Всё в купе имеется в виду. Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.
У нас в ипотеках и кредитах по уши, совершенно малое количество людей.
Кредит и твоя состоятельность это одно, собственная квартира, это несколько иное.
Я взял квартиру за наличные, считаю только так.
В Рудном с кредитом 15ти летним расплатился в том году.
И теперь вопрос.
Ты взял кредит 20 тысяч долларов.
На 15 лет.
Должен отдать 25.
Что теперь ты имеешь ввиду под словом кредит?
То есть 25 делить на 180 месяцев или 5 делишь на 180?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:39
Итого, 5000 ойро, считаем только проценты, делим на 180.
В месяц это чуть более 27ми ойро..
Это что у вас, сумасшедшая сумма?
В месяц это чуть более 27ми ойро..
Это что у вас, сумасшедшая сумма?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:40
Цитата:
То есть ты взял кредит, профукал его и что, это входит в стоимость комуслуг?
elektron:
Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.
Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.
То есть ты взял кредит, профукал его и что, это входит в стоимость комуслуг?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:42
А если ты вщял крелит в 20 тысяч евро и потратил на дом, то какое право ты имеешь его включать?
Давай я сейчас свои 56 тысяч долларов, плюс будущий ремонт еще 20 тысяч, вложенные в квартиру тоже начну считать..
Давай я сейчас свои 56 тысяч долларов, плюс будущий ремонт еще 20 тысяч, вложенные в квартиру тоже начну считать..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8663
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:44
Цитата:
примерно, только тут нет таких цен. примерно от 200 тыщ. более или менее что то подходящее бюджетное можно найти. А если, в городе и для нормального проживания, 400 тыщ. и более евриков готовь. Снимать дешевле иногда выходит, но тоже от 500 евриков в месяц Вот и считай.
111:
Ты взял кредит 20 тысяч долларов. На 15 лет.
Ты взял кредит 20 тысяч долларов. На 15 лет.
примерно, только тут нет таких цен. примерно от 200 тыщ. более или менее что то подходящее бюджетное можно найти. А если, в городе и для нормального проживания, 400 тыщ. и более евриков готовь. Снимать дешевле иногда выходит, но тоже от 500 евриков в месяц Вот и считай.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:48
Цитата:
Ну так и скажи что ты конкретно про Германию.
Я же говорю о Казахстане.
Что тут условно говоря коммуналка невысокая, даже к уровню наших зарплат.
А что тогда максафт то чурыжит с тобой не разобравшись?
elektron:
примерно, только тут нет таких цен. примерно от 200 тыщ.
примерно, только тут нет таких цен. примерно от 200 тыщ.
Ну так и скажи что ты конкретно про Германию.
Я же говорю о Казахстане.
Что тут условно говоря коммуналка невысокая, даже к уровню наших зарплат.
А что тогда максафт то чурыжит с тобой не разобравшись?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:49
Цитата:
Ну 400..
Хорошо
Но ты то из затратил на дом!
С какого перепуга ты их считаешь?
Ты должен мчитать переплату!
Ты этого не понял?
elektron:
если, в городе и для нормального проживания, 400 тыщ. и более евриков готовь.
если, в городе и для нормального проживания, 400 тыщ. и более евриков готовь.
Ну 400..
Хорошо
Но ты то из затратил на дом!
С какого перепуга ты их считаешь?
Ты должен мчитать переплату!
Ты этого не понял?
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:51
Я тоже могу свободно взять сейчас сто тысяч долларов, купить дом за 80, остальное пропить..
Но голова то наверно есть на плечах, не брать, чтобы соответствовать уровню доходов..
Но голова то наверно есть на плечах, не брать, чтобы соответствовать уровню доходов..
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