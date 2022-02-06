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≡ Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43488
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
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Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 21:59
#15
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Цитата:
maxsaf:
Твой случай с несколькими хатами в каждом городе

Нет.
Я говорю только за свою квартиру где живу.
За четырехкомнатную в 81,5 квадратных метра.
Но, я не учел что в Рудном, где живет наш дед, наша квартира примерно 105 квадратов, ее в расчет пока не ставлю.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:01
#16
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Цитата:
maxsaf:
Прибавь сюда сьем хаты или ипотеку, без разницы,

Ну уж..
Ипотеки, съем, кредиты, это как говорится только Ваши проблемы..
Мухи отдельно, Слоны тоже..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15257
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:03
#17
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Цитата:
111:
Ваши проблемы.. Мухи отдельно, Слоны тоже..

У большинства народу эта проблема самая большая, если че
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15257
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:04
#18
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Цитата:
elektron:
В Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё.

Это только за коммуналку, или сьем/кредит тоже входит?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8663
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:07
#19
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Цитата:
maxsaf:
Это только за коммуналку, или сьем/кредит тоже входит?

Всё в купе имеется в виду. Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15257
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:11
#20
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Цитата:
elektron:
Всё в купе имеется в виду. Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.

Я то же самое 113 му обьясняю, а до него не доходит :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8663
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:23
#21
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Цитата:
maxsaf:
Я то же самое 113 му обьясняю

Оно вам так важно? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:35
#22
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Цитата:
elektron:
Всё в купе имеется в виду. Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.

У нас в ипотеках и кредитах по уши, совершенно малое количество людей.
Кредит и твоя состоятельность это одно, собственная квартира, это несколько иное.
Я взял квартиру за наличные, считаю только так.
В Рудном с кредитом 15ти летним расплатился в том году.
И теперь вопрос.
Ты взял кредит 20 тысяч долларов.
На 15 лет.
Должен отдать 25.
Что теперь ты имеешь ввиду под словом кредит?
То есть 25 делить на 180 месяцев или 5 делишь на 180?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:39
#23
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Итого, 5000 ойро, считаем только проценты, делим на 180.
В месяц это чуть более 27ми ойро..
Это что у вас, сумасшедшая сумма?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:40
#24
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Цитата:
elektron:
Комуналка в сравнении со съёмом или кредитом мелочь.

То есть ты взял кредит, профукал его и что, это входит в стоимость комуслуг?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:42
#25
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А если ты вщял крелит в 20 тысяч евро и потратил на дом, то какое право ты имеешь его включать?
Давай я сейчас свои 56 тысяч долларов, плюс будущий ремонт еще 20 тысяч, вложенные в квартиру тоже начну считать..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8663
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:44
#26
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Цитата:
111:
Ты взял кредит 20 тысяч долларов. На 15 лет.

примерно, только тут нет таких цен. примерно от 200 тыщ. более или менее что то подходящее бюджетное можно найти. А если, в городе и для нормального проживания, 400 тыщ. и более евриков готовь. :lol: Снимать дешевле иногда выходит, но тоже от 500 евриков в месяц Вот и считай. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:48
#27
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Цитата:
elektron:
примерно, только тут нет таких цен. примерно от 200 тыщ.

Ну так и скажи что ты конкретно про Германию.
Я же говорю о Казахстане.
Что тут условно говоря коммуналка невысокая, даже к уровню наших зарплат.
А что тогда максафт то чурыжит с тобой не разобравшись?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:49
#28
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Цитата:
elektron:
если, в городе и для нормального проживания, 400 тыщ. и более евриков готовь.

Ну 400..
Хорошо
Но ты то из затратил на дом!
С какого перепуга ты их считаешь?
Ты должен мчитать переплату!
Ты этого не понял?
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8704
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 22:51
#29
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Я тоже могу свободно взять сейчас сто тысяч долларов, купить дом за 80, остальное пропить..
Но голова то наверно есть на плечах, не брать, чтобы соответствовать уровню доходов..
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