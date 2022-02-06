Отправлено: - 19:34

Уже не ваш земляк:

Да, докатилась уже "НГ", раз уже такое стало размещать.

сайлау курманов:

какая-то пурга, только начинаю читать, ничего не пойму.

Цитата:Цитата:Всё понятно)) Вполне нормальная статья. Не ищите каких-то подводных камней в ней)))Амбиции человека - это да, это прёт порой "выше крыши"))) Мало кому сегодня удается спокойно реагировать, принимать какую-либо критику в свой адрес, какие-то замечания, а порой, простое альтернативное мнение уже воспринимается в штыки, не говорю уже о попытке просто высказывания оппонентом своей отличной от мнения автора, точки зрения. Арсений - молодец! Сумел иначе увидеть отзывы/реакцию на свои "умоизмышления". Сейчас большая часть агрессирует на подобное, начинают в ответ оскорблять и т.д. показывая свою "доминантность в непонятно чём" - кому она, правда нужна).. Кстати, некоторые персонажи на форуме так себя и ведут в отношении с другими. Ну да Бог с ними)) в этом. В общем, Арсений, еще раз, МОЛОДЕЦ! Удачи в работе!