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≡ Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43488
Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 11:41
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Колонки - сплошь морализаторство. И сам я грешу таким, каюсь. Но кто устоит перед возможностью встать на трибуну и сказать, что он думает про наш грешный мир? Это ведь тоже власть. Донося свои мысли до, по сути, безликой публики, колумнист считает, что его-то мнение важно.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1405
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 11:41
#1
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Да, докатилась уже "НГ", раз уже такое стало размещать...
ПыСы. У меня один вопрос - что это было?! К чему этот поток мыслей?!
ПыПыСы. А у автора реально до сих пор подгорает, раз он помнит все комменты...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2681
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 11:51
#2
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Цитата:
Но кто устоит перед возможностью встать на трибуну и сказать, что он думает про наш грешный мир?


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2800
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 12:11
#3
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Цитата:
Козлов я:


:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8687
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 13:04
#4
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На самом деле мнение автора важно лишь самому автору. Все равно придут комментаторы и в мешочек колумниста насыплют еще и своего «а я считаю».

А я не понял пока, потому пока еще никак не считаю..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5085
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 15:43
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно , какая-то пурга, только начинаю читать, ничего не пойму. Перехожу на коменты, тоже ничего особенного. Ради интереса дочитываю до конца, не цепляет меня , вот и всё!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8687
Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 17:44
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может про Вентилятор тема..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8687
Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 17:47
#7
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
автора реально до сих пор подгорает, раз он помнит все комменты...

По моему это некто другой выкладывает комменты десятилетней давности, чтобы писать заявления в полицию..
Кто это, напоминать не буду..
Автор говорит не про память..
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4738
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 19:34
#8
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Да, докатилась уже "НГ", раз уже такое стало размещать.

Цитата:
сайлау курманов:
какая-то пурга, только начинаю читать, ничего не пойму.

Всё понятно)) Вполне нормальная статья. Не ищите каких-то подводных камней в ней)))
Амбиции человека - это да, это прёт порой "выше крыши"))) Мало кому сегодня удается спокойно реагировать, принимать какую-либо критику в свой адрес, какие-то замечания, а порой, простое альтернативное мнение уже воспринимается в штыки, не говорю уже о попытке просто высказывания оппонентом своей отличной от мнения автора, точки зрения. Арсений - молодец! Сумел иначе увидеть отзывы/реакцию на свои "умоизмышления". Сейчас большая часть агрессирует на подобное, начинают в ответ оскорблять и т.д. показывая свою "доминантность в непонятно чём" - кому она, правда нужна).. Кстати, некоторые персонажи на форуме так себя и ведут в отношении с другими. Ну да Бог с ними)) в этом. В общем, Арсений, еще раз, МОЛОДЕЦ! Удачи в работе!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1405
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 20:24
#9
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Цитата:
Алиса:

Скрытые смыслы?! Нам, плебсу, не понять?!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10881
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 20:58
#10
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Цитата:
Алиса:

Спасибо. Вот только что хотел написать гадость. А вы остановили. И анекдот от Козлова понравился)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8687
Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 21:03
#11
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Цитата:
Алиса:

У нас контингент просто такой.
Я то в принципе понял, о чем речь, но вот надо что то такое сказать..
Он сказал это для более узкой аудитории, чем тут, которая сформировалась за 15 лет, так сказать тут она более сельская что ли, аудитория окраины, периферии в своем роде..
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