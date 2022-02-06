Прогноз на 5 дней
пасмурно-15°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • В-ЮВ, 2.43 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
Ответить Новый топик
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8656
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:21
#151
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У них - сколько?...

Пока ни сколько. Как Марик говорит, главное участие. :lol:
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8166
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:27
#152
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: У них - сколько?

В списках не значатся, к сожалению...


Цитата:
elektron:
главное участие.

главное чтобы, главное чтобы,
главное чтобы... костюмчик сидел)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15626
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:29
#153
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я за Казахстан - болею. У них - сколько?..


одно пятое место.пока.
премию получат шорт трекисты.
по положению.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8166
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:37
#154
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанаец Виталий Пухкало на ОИ-2022 завершил выступление в мужском скиатлоне. Лыжник финишировал 32-м из 70-ти. В интервью спортсмен прокомментировал свой результат и ход гонки.
"Трасса действительно тяжелая. Структура снега не позволяет полноценно скользить, из-за чего лыжи "не быстрые". Бежалось тяжело. Тем не менее, я боролся как мог. Дальше, думаю, будет уже получше. Главное, что добежал до финиша, показал для себя неплохой результат. Соперники просто отличные. Все очень сильные, как и предполагает Олимпиада",- озвучил Пухкало.



При этом костанаец смог обойти прославленного лыжника из Норвегии Йоханнеса Клебо, который в итоге финишировал лишь на 40-м месте с результатом 1:25:15.8. 25-летний Йохоннес Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом 2018 года, а также шестикратным чемпионом мира и двукратным обладатель Кубка мира.

Очередная гонка на ОИ-2022, в которой Виталий Пухкало примет участие, состоится 8 февраля. Лыжник будет соревноваться свободным стилем в спринте. Финал начнется в 14.00.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8687
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 20:49
#155
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
При этом костанаец смог обойти прославленного лыжника из Норвегии Йоханнеса Клебо, который в

И надо этим гордиться?
По моему это маразм..
Надо гордиться своими достижениями, а они у него ни в какое сравнение с норвежцем не идут..
То что там места больше 30ти..
Может норвежец расчетливо играет, а не едет в полную силу..
Это как например жигулям обогнать мерседес 500й..
А может он не хочет попросту..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15626
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 21:06
#156
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
может он не хочет попросту..


сразу видно в спорте сечешь.
Профайл
Страница 11 из 11«1...91011
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS