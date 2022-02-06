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Костанаец Виталий Пухкало на ОИ-2022 завершил выступление в мужском скиатлоне. Лыжник финишировал 32-м из 70-ти. В интервью спортсмен прокомментировал свой результат и ход гонки."Трасса действительно тяжелая. Структура снега не позволяет полноценно скользить, из-за чего лыжи "не быстрые". Бежалось тяжело. Тем не менее, я боролся как мог. Дальше, думаю, будет уже получше. Главное, что добежал до финиша, показал для себя неплохой результат. Соперники просто отличные. Все очень сильные, как и предполагает Олимпиада",- озвучил Пухкало.При этом костанаец смог обойти прославленного лыжника из Норвегии Йоханнеса Клебо, который в итоге финишировал лишь на 40-м месте с результатом 1:25:15.8. 25-летний Йохоннес Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом 2018 года, а также шестикратным чемпионом мира и двукратным обладатель Кубка мира.Очередная гонка на ОИ-2022, в которой Виталий Пухкало примет участие, состоится 8 февраля. Лыжник будет соревноваться свободным стилем в спринте. Финал начнется в 14.00.