Отправлено: - 18:23

drakon:

Это - кто, такой?

"Я в своём познании настолько преисполнился, что как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь?"

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