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≡ Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43488
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 04.02.22 - 18:30
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Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, занявший должность 29 января, создал личную страницу в социальной сети Facebook и заявил, что граждане могут оставлять там свои обращения к нему.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24158
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 18:39
#30
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Пока бедолага дождется приема по профилю работы, ему уезжать пора обратно в Казахстан!

Первый раз, в жизни, вижу, что, люди, направляются,
в командировку, в другую страну, без согласования,
с принимающей стороной... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 06.02.2022 - 18:40]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8654
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 19:14
#31
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Цитата:
lavprof:
присутствует хвастовство -"я то", "я это")

И хамство. :lol:
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