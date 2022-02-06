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≡ Пекин-2022: Первые рекорды, первые награды, первые обладатели призовых в сборной Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43488
Пекин-2022: Первые рекорды, первые награды, первые обладатели призовых в сборной Казахстана
Отправлено: 06.02.22 - 18:57
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Наибольшего успеха в первый медальный день, 5 февраля, добились представители шорт-трека, выступившие в смешанной командной эстафете. Казахстанцы заняли в Пекине пятое место и получат призовые в размере по 10 тыс. долларов на каждого.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8684
Re: Пекин-2022: Первые рекорды, первые награды, первые...
Отправлено: 06.02.22 - 18:57
#1
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