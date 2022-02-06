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≡ Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43487
Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 11:41
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Колонки - сплошь морализаторство. И сам я грешу таким, каюсь. Но кто устоит перед возможностью встать на трибуну и сказать, что он думает про наш грешный мир? Это ведь тоже власть. Донося свои мысли до, по сути, безликой публики, колумнист считает, что его-то мнение важно.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1402
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 11:41
#1
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Да, докатилась уже "НГ", раз уже такое стало размещать...
ПыСы. У меня один вопрос - что это было?! К чему этот поток мыслей?!
ПыПыСы. А у автора реально до сих пор подгорает, раз он помнит все комменты...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2681
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 11:51
#2
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Цитата:
Но кто устоит перед возможностью встать на трибуну и сказать, что он думает про наш грешный мир?


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2800
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 12:11
#3
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Цитата:
Козлов я:


:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8681
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 13:04
#4
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На самом деле мнение автора важно лишь самому автору. Все равно придут комментаторы и в мешочек колумниста насыплют еще и своего «а я считаю».

А я не понял пока, потому пока еще никак не считаю..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5085
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 15:43
#5
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Действительно , какая-то пурга, только начинаю читать, ничего не пойму. Перехожу на коменты, тоже ничего особенного. Ради интереса дочитываю до конца, не цепляет меня , вот и всё!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8681
Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 17:44
#6
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Может про Вентилятор тема..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8681
Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 17:47
#7
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
автора реально до сих пор подгорает, раз он помнит все комменты...

По моему это некто другой выкладывает комменты десятилетней давности, чтобы писать заявления в полицию..
Кто это, напоминать не буду..
Автор говорит не про память..
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