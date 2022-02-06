Отправлено: - 17:47

Уже не ваш земляк:

автора реально до сих пор подгорает, раз он помнит все комменты...

Цитата:По моему это некто другой выкладывает комменты десятилетней давности, чтобы писать заявления в полицию..Кто это, напоминать не буду..Автор говорит не про память..