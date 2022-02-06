Отправлено: - 17:11

Доктор СИЗО:

Зав котельной, немец, получил через год орден Ленина. За мои 4 котла системы имени Вачасова, которые заменили несколько маломощных котельных.

Цитата:Помню, помню. Немец, это был мой, дядя...