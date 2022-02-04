Отправлено: - 16:51

lavprof:



Цитата:Честно говоря,я вообще не хочу ни с кем беседовать на форуме. Никак не могу отвязаться от настойчивого внимания к своей персоне! Черная зависть движет этими людьми! Я использую трибуну НГ для популяризации своих давнишних задумок. Лишние десятки тысяч теньге никогда лишними не бывают! Вторая причина. Я проживаю в Королевстве Бахрейн. Здесь много бывает командировочных людей из Казахстана. Они изучают, как работает то или иное, в продвинутом государстве. Молодежь, не имеющая возможности, получить командировку в Бахрейн, часто просят сходить в то или иное министерство. Взять интервью, посмотреть все своими глазами. Наших форумчан похоже это совсем не устраивает! Бахрейн мусульманское государство. Казахстан со временем тоже станет таким государством. Пока в нем нет даже дверей , и ворот! Нет единной государственности! Все на этом!