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Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43487
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 04.02.22 - 18:30
Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, занявший должность 29 января, создал личную страницу в социальной сети Facebook и заявил, что граждане могут оставлять там свои обращения к нему.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12052
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 13:17
Дружба бахрейнского мелочного шпиона, впихивающего через газету трансформаторы несовместимых напряжений, очень хорошее дело в послужном списке.
А вы ему не предлагали сдать на металл трансформаторы полисяек и впендюрить абсолютно несовметимые по параметнам трансформаторы из Британии в разы дороже?
Очень было бы интересно посмотреть на последствия такой дружбы.
А вы ему не предлагали сдать на металл трансформаторы полисяек и впендюрить абсолютно несовметимые по параметнам трансформаторы из Британии в разы дороже?
Очень было бы интересно посмотреть на последствия такой дружбы.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1402
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 06.02.22 - 13:21
Цитата:
Я предложил ему дружбу в Фейсбуке! Поздравил его с новым назначением в Костанайской области
---
Уровень лизоблюдства - Доктор!
Доктор СИЗО:
Я предложил ему дружбу в Фейсбуке! Поздравил его с новым назначением в Костанайской области
---
Уровень лизоблюдства - Доктор!
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 13:34
Цитата:
Согласен с тобой, Казахстан лет 8 покупает трансформаторы марки Сименс, и избавляется от старья.
Серый волк:
Согласен с тобой, Казахстан лет 8 покупает трансформаторы марки Сименс, и избавляется от старья.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8652
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 13:37
Цитата:
А где английские? Да кстати, Сименс, то что по другому жжужит?
Доктор СИЗО:
Казахстан лет 8 покупает трансформаторы марки Сименс, и избавляется от старья.
Казахстан лет 8 покупает трансформаторы марки Сименс, и избавляется от старья.
А где английские? Да кстати, Сименс, то что по другому жжужит?
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 14:22
Цитата:
Каждые 3 года возвращается стоимость трансформатора хозяйну. Завидуй молча.
elektron:
Каждые 3 года возвращается стоимость трансформатора хозяйну. Завидуй молча.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8652
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 14:26
Цитата:
А почему только каждые три года? Да и хозяину наверное, не? А кто хозяин то будет?Цитата:
Чему? Хозяину?
Доктор СИЗО:
Каждые 3 года возвращается стоимость трансформатора хозяйну
Каждые 3 года возвращается стоимость трансформатора хозяйну
А почему только каждые три года? Да и хозяину наверное, не? А кто хозяин то будет?Цитата:
Доктор СИЗО:
Завидуй молча.
Завидуй молча.
Чему? Хозяину?
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 14:35
Цитата:
И сколько у тебя - трансформаторов?...
Доктор СИЗО:
Каждые 3 года возвращается стоимость трансформатора хозяйну.
Каждые 3 года возвращается стоимость трансформатора хозяйну.
И сколько у тебя - трансформаторов?...
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 14:39
Цитата:
Опять лезешь не в свои дела! Мне уже сказали, что дракон стуканул на тебя! Сам же нарываешься и получаешь по полной!
drakon:
Опять лезешь не в свои дела! Мне уже сказали, что дракон стуканул на тебя! Сам же нарываешься и получаешь по полной!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 259
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 15:29
Цитата:
а кто дал Вам право давать лингвистическую оценку чьим-то высказываниям? Есть лицензия на подобную деятельность?)
Доктор СИЗО:
Не путайте свободу слова
Не путайте свободу слова
а кто дал Вам право давать лингвистическую оценку чьим-то высказываниям? Есть лицензия на подобную деятельность?)
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 16:51
Цитата:
Честно говоря,я вообще не хочу ни с кем беседовать на форуме. Никак не могу отвязаться от настойчивого внимания к своей персоне! Черная зависть движет этими людьми! Я использую трибуну НГ для популяризации своих давнишних задумок. Лишние десятки тысяч теньге никогда лишними не бывают! Вторая причина. Я проживаю в Королевстве Бахрейн. Здесь много бывает командировочных людей из Казахстана. Они изучают, как работает то или иное, в продвинутом государстве. Молодежь, не имеющая возможности, получить командировку в Бахрейн, часто просят сходить в то или иное министерство. Взять интервью, посмотреть все своими глазами. Наших форумчан похоже это совсем не устраивает! Бахрейн мусульманское государство. Казахстан со временем тоже станет таким государством. Пока в нем нет даже дверей , и ворот! Нет единной государственности! Все на этом!
lavprof:
Честно говоря,я вообще не хочу ни с кем беседовать на форуме. Никак не могу отвязаться от настойчивого внимания к своей персоне! Черная зависть движет этими людьми! Я использую трибуну НГ для популяризации своих давнишних задумок. Лишние десятки тысяч теньге никогда лишними не бывают! Вторая причина. Я проживаю в Королевстве Бахрейн. Здесь много бывает командировочных людей из Казахстана. Они изучают, как работает то или иное, в продвинутом государстве. Молодежь, не имеющая возможности, получить командировку в Бахрейн, часто просят сходить в то или иное министерство. Взять интервью, посмотреть все своими глазами. Наших форумчан похоже это совсем не устраивает! Бахрейн мусульманское государство. Казахстан со временем тоже станет таким государством. Пока в нем нет даже дверей , и ворот! Нет единной государственности! Все на этом!
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 16:57
Цитата:
Всего 3 месяца, в годУ. Согласно, визовым
законам, Бахрейна и Казахстана...
Доктор СИЗО:
Я проживаю в Королевстве Бахрейн.
Я проживаю в Королевстве Бахрейн.
Всего 3 месяца, в годУ. Согласно, визовым
законам, Бахрейна и Казахстана...
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 16:58
Доктор, сам об этом, тут - писАл...
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 17:18
Цитата:
3 месяца в году, это лучше, чем сотни тысяч теньге, истраченные специалистами из Казахстана на командировку в Бахрейн, на 3 или 4 дня! Пока бедолага дождется приема по профилю работы, ему уезжать пора обратно в Казахстан! Как то так
drakon:
3 месяца в году, это лучше, чем сотни тысяч теньге, истраченные специалистами из Казахстана на командировку в Бахрейн, на 3 или 4 дня! Пока бедолага дождется приема по профилю работы, ему уезжать пора обратно в Казахстан! Как то так
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