Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • В-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43487
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 08:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О нескольких участках теплотрассы во дворе дома № 18/1 по ул. Касымханова сообщил «НГ» житель Костаная Акылбек КОЖАХМЕТОВ.

- Эти трубы, что называется, деланы-переделаны, латаны-перелатаны, так и не могут нормальную изоляцию на них сделать, - возмущается Кожахметов.
Читать статью

arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
740
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 08:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера читал новость про местных бомжей в одном городском СМИ, так там на фото трубы голые стоят, и бомжи на них греются. Там непомешало сделать, но не знаю адрес

[Исправлено: arman_kst, 06.02.2022 - 08:24]
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5173
Re: Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 08:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложение о временной прокладке теплотрасс в зимний период кочевало для утверждения 30 лет назад из одного проектного института в другой. Никто не хотел брать на себя ответственность! Наш подшефный совхоз им Вачасова, даже попросил прислать им специалиста для консультаций. 2 месяца прожил в совхозе, сооружал деревянные короба с крышкой.Внутрь насыпали опилки, шлаковату. Покрасили мои творения цветами радуги! Город украл мою идею, применил на проспекте Абая. Сэкономили на коробах, допустили потерью тепла, которое оплачивают горожане!
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8652
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 10:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Город украл мою идею,

Да сего вы так скромно, берите выше. Весь мир ворует ваши идеи. Всё, что в мире используется, было же когда то вами изобретено. :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24154
Re: Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 16:33
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор, директором совхоза им.Вачасова,
был Сапар Ергалиев?... :lol: ;-)
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5173
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Может быть, я работал по отоплению поселка. Зав котельной, немец, получил через год орден Ленина. За мои 4 котла системы имени Вачасова, которые заменили несколько маломощных котельных. Их десятки лет выпускали в городе, пока в них была необходимость. 8-) :-o :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24154
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:11
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Зав котельной, немец, получил через год орден Ленина. За мои 4 котла системы имени Вачасова, которые заменили несколько маломощных котельных.

Помню, помню. Немец, это был мой, дядя... :lol: ;-)
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5173
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:19
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вангерер его фамилия?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24154
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:28
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Вангерер его фамилия?

Нет... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8681
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:37
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
сооружал деревянные короба с крышкой.Внутрь насыпали опилки,

Ога, чтоб они сгнили вместе с трубами..
Или разворуют на дрова, если сгнить не успеют..
И повесить за дорогое дерево по всем трубам, которые надо будет менять раз в три года,чтоб не сгнили, на жильцов..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS