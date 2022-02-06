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Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43487
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 08:11
О нескольких участках теплотрассы во дворе дома № 18/1 по ул. Касымханова сообщил «НГ» житель Костаная Акылбек КОЖАХМЕТОВ.
- Эти трубы, что называется, деланы-переделаны, латаны-перелатаны, так и не могут нормальную изоляцию на них сделать, - возмущается Кожахметов.
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- Эти трубы, что называется, деланы-переделаны, латаны-перелатаны, так и не могут нормальную изоляцию на них сделать, - возмущается Кожахметов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 740
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 08:11
Вчера читал новость про местных бомжей в одном городском СМИ, так там на фото трубы голые стоят, и бомжи на них греются. Там непомешало сделать, но не знаю адрес
[Исправлено: arman_kst, 06.02.2022 - 08:24]
[Исправлено: arman_kst, 06.02.2022 - 08:24]
Re: Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 08:33
Предложение о временной прокладке теплотрасс в зимний период кочевало для утверждения 30 лет назад из одного проектного института в другой. Никто не хотел брать на себя ответственность! Наш подшефный совхоз им Вачасова, даже попросил прислать им специалиста для консультаций. 2 месяца прожил в совхозе, сооружал деревянные короба с крышкой.Внутрь насыпали опилки, шлаковату. Покрасили мои творения цветами радуги! Город украл мою идею, применил на проспекте Абая. Сэкономили на коробах, допустили потерью тепла, которое оплачивают горожане!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8652
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 10:08
Цитата:
Да сего вы так скромно, берите выше. Весь мир ворует ваши идеи. Всё, что в мире используется, было же когда то вами изобретено.
Доктор СИЗО:
Город украл мою идею,
Город украл мою идею,
Да сего вы так скромно, берите выше. Весь мир ворует ваши идеи. Всё, что в мире используется, было же когда то вами изобретено.
Re: Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 16:33
Доктор, директором совхоза им.Вачасова,
был Сапар Ергалиев?...
был Сапар Ергалиев?...
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:02
Цитата:
Может быть, я работал по отоплению поселка. Зав котельной, немец, получил через год орден Ленина. За мои 4 котла системы имени Вачасова, которые заменили несколько маломощных котельных. Их десятки лет выпускали в городе, пока в них была необходимость.
drakon:
Может быть, я работал по отоплению поселка. Зав котельной, немец, получил через год орден Ленина. За мои 4 котла системы имени Вачасова, которые заменили несколько маломощных котельных. Их десятки лет выпускали в городе, пока в них была необходимость.
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:11
Цитата:
Помню, помню. Немец, это был мой, дядя...
Доктор СИЗО:
Зав котельной, немец, получил через год орден Ленина. За мои 4 котла системы имени Вачасова, которые заменили несколько маломощных котельных.
Зав котельной, немец, получил через год орден Ленина. За мои 4 котла системы имени Вачасова, которые заменили несколько маломощных котельных.
Помню, помню. Немец, это был мой, дядя...
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:19
Цитата:
Вангерер его фамилия?
drakon:
Вангерер его фамилия?
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:28
Цитата:
Нет...
Доктор СИЗО:
Вангерер его фамилия?
Вангерер его фамилия?
Нет...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8681
Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны
Отправлено: 06.02.22 - 17:37
Цитата:
Ога, чтоб они сгнили вместе с трубами..
Или разворуют на дрова, если сгнить не успеют..
И повесить за дорогое дерево по всем трубам, которые надо будет менять раз в три года,чтоб не сгнили, на жильцов..
Доктор СИЗО:
сооружал деревянные короба с крышкой.Внутрь насыпали опилки,
сооружал деревянные короба с крышкой.Внутрь насыпали опилки,
Ога, чтоб они сгнили вместе с трубами..
Или разворуют на дрова, если сгнить не успеют..
И повесить за дорогое дерево по всем трубам, которые надо будет менять раз в три года,чтоб не сгнили, на жильцов..
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