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≡ Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43487
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 04.02.22 - 18:30
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Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, занявший должность 29 января, создал личную страницу в социальной сети Facebook и заявил, что граждане могут оставлять там свои обращения к нему.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12052
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 13:17
#15
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Дружба бахрейнского мелочного шпиона, впихивающего через газету трансформаторы несовместимых напряжений, очень хорошее дело в послужном списке.
А вы ему не предлагали сдать на металл трансформаторы полисяек и впендюрить абсолютно несовметимые по параметнам трансформаторы из Британии в разы дороже?
Очень было бы интересно посмотреть на последствия такой дружбы. :lol: :lol: :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1402
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 06.02.22 - 13:21
#16
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Я предложил ему дружбу в Фейсбуке! Поздравил его с новым назначением в Костанайской области
---
Уровень лизоблюдства - Доктор!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5173
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 13:34
#17
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Цитата:
Серый волк:

Согласен с тобой, Казахстан лет 8 покупает трансформаторы марки Сименс, и избавляется от старья.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8652
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 13:37
#18
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Казахстан лет 8 покупает трансформаторы марки Сименс, и избавляется от старья.

А где английские? Да кстати, Сименс, то что по другому жжужит? :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5173
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 14:22
#19
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Цитата:
elektron:

Каждые 3 года возвращается стоимость трансформатора хозяйну. Завидуй молча. 8-) :-o :oops: :-x
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8652
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 14:26
#20
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Каждые 3 года возвращается стоимость трансформатора хозяйну

А почему только каждые три года? Да и хозяину наверное, не? А кто хозяин то будет?Цитата:
Доктор СИЗО:
Завидуй молча.

Чему? Хозяину? :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24154
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 14:35
#21
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Каждые 3 года возвращается стоимость трансформатора хозяйну.

И сколько у тебя - трансформаторов?... :lol: :-o
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5173
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 14:39
#22
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Цитата:
drakon:

Опять лезешь не в свои дела! Мне уже сказали, что дракон стуканул на тебя! Сам же нарываешься и получаешь по полной!
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
259
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 15:29
#23
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не путайте свободу слова

а кто дал Вам право давать лингвистическую оценку чьим-то высказываниям? Есть лицензия на подобную деятельность?)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5173
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 16:51
#24
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Цитата:
lavprof:

Честно говоря,я вообще не хочу ни с кем беседовать на форуме. Никак не могу отвязаться от настойчивого внимания к своей персоне! Черная зависть движет этими людьми! Я использую трибуну НГ для популяризации своих давнишних задумок. Лишние десятки тысяч теньге никогда лишними не бывают! Вторая причина. Я проживаю в Королевстве Бахрейн. Здесь много бывает командировочных людей из Казахстана. Они изучают, как работает то или иное, в продвинутом государстве. Молодежь, не имеющая возможности, получить командировку в Бахрейн, часто просят сходить в то или иное министерство. Взять интервью, посмотреть все своими глазами. Наших форумчан похоже это совсем не устраивает! Бахрейн мусульманское государство. Казахстан со временем тоже станет таким государством. Пока в нем нет даже дверей , и ворот! Нет единной государственности! Все на этом!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24154
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 16:57
#25
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Я проживаю в Королевстве Бахрейн.

Всего 3 месяца, в годУ. Согласно, визовым
законам, Бахрейна и Казахстана... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24154
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 16:58
#26
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Доктор, сам об этом, тут - писАл... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5173
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 06.02.22 - 17:18
#27
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Цитата:
drakon:

3 месяца в году, это лучше, чем сотни тысяч теньге, истраченные специалистами из Казахстана на командировку в Бахрейн, на 3 или 4 дня! Пока бедолага дождется приема по профилю работы, ему уезжать пора обратно в Казахстан! Как то так 8-) :-o :oops: :-x
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