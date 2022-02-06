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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ снизился до 0,77% в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43487
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился до 0,77% в Костанайской области
Отправлено: 06.02.22 - 15:46
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За субботу, 5 февраля, в регионе зарегистрирован 391 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,77%. Днем ранее выявили 549 заболевших, темп прироста был на уровне 1,09%.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8652
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ снизился до 0,77% в...
Отправлено: 06.02.22 - 15:46
#1
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:lol:
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