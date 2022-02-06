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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
259
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:46
#6691
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Цитата:
Vit:

Поверьте, такие как "Доктор" - не нужны, от слова абсолютно) адекватному человеку не выйти на этот уровень "познания"/"осознания". Лучше Сержа Дурдачника слушать тогда уже)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:47
#6692
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А я, колумнист? Кто - скажет?... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:49
#6693
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Цитата:
lavprof:
Лучше Сержа Дурдачника слушать тогда уже)

Это - кто, такой?... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:50
#6694
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Цитата:
drakon:
А я, колумнист?

А это кто такой? :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1402
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:51
#6695
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Цитата:
Vit:

Воспитатели всём нужны . И мне тоже! .
---
А что, самодогоняй уже не работает?! Или его не было?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1402
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:51
#6696
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Цитата:
drakon:

в близких,сексуальных?...
---
Гусары, молчать! :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 16:09
#6697
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Цитата:
elektron:
А это кто такой? :lol:

Может Доктор - знает?
Ответит нам... :lol: ;-)
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