Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором

Отправлено: - 11:41

Да, докатилась уже "НГ", раз уже такое стало размещать...

ПыСы. У меня один вопрос - что это было?! К чему этот поток мыслей?!

ПыПыСы. А у автора реально до сих пор подгорает, раз он помнит все комменты...