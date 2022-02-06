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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 446 из 447«1...444445446447»
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15620
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 11:45
#6676
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аким , прошу навести порядок в деревне и принять меры.

[Исправлено: alex_60, 06.02.2022 - 11:47]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 11:53
#6677
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Цитата:
alex_60:
аким , прошу навести порядок в деревне

Спит аким ещё наверное. ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5169
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 11:56
#6678
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Цитата:
elektron:

Наглотался ваш аким таблеток и спит без задних ног!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15620
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 12:16
#6679
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Дракон, ау...
работай давай,красная краска есть?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 13:07
#6680
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Цитата:
alex_60:
Дракон, ау...

Тут уже без него прибрались. :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1402
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 13:27
#6681
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Цитата:
drakon:

Всё, отправил, Гафурову...
---
Ты думаешь, что-то изменится?!Побоятся, он же ведь с самим Полковником в близких...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 14:40
#6682
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в близких,сексуальных?... :lol: :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 14:50
#6683
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На улице температура +4. Дождь,
идёт, уже - сутки, без перерыва... :lol: :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 14:55
#6684
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Я написал ещё Гафурову,сообщения от
Доктора СИЗШ,сейчас, он Гость... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 14:58
#6685
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Для дачи признательных показаний!

В Бахрейн?... :lol: ;-)
Согласен... 8-) :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 14:59
#6686
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Цитата:
alex_60:
,красная краска есть?

Конечно, есть... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:07
#6687
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Незнаю че вы там написали. Начнём с начало. Уважаемый это не просто буквы. А это статус. Дополню Вы как по возрасту. Должны, да че там должны вы обязаны нас воспитывать.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:24
#6688
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Цитата:
Vit:
Должны, да че там должны вы обязаны нас воспитывать.

Доктор СИЗО, одного возраста, сомной.
Вот и пусть воспитывает - вас... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:28
#6689
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Цитата:
drakon:
Вот и пусть воспитывает - вас...

Им такие воспитатели не нужны. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 15:33
#6690
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Воспитатели всём нужны . И мне тоже! .
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