Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 15:07

Незнаю че вы там написали. Начнём с начало. Уважаемый это не просто буквы. А это статус. Дополню Вы как по возрасту. Должны, да че там должны вы обязаны нас воспитывать.