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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15619
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 13:48
#136
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Цитата:
elektron:
вся дистанция 15 км.


30 км
15 на одних лыжах, классическим,
потом 15 на других. коньковым.

[Исправлено: alex_60, 06.02.2022 - 13:51]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8648
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 13:52
#137
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Цитата:
alex_60:
30 км

20-ть уже прошли
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8648
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 13:53
#138
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Что то норвежские астматики отстают сегодня. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8648
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 14:08
#139
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Походу золото и серебро за Россией.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8163
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 14:09
#140
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Меньше 4х км до финиша. Золото и серебро почти в руках и ногах РОССИИ.
вчкушка валяется в пьяном угаре? ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15619
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 14:10
#141
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Цитата:
elektron:
Походу золото и серебро за Россией.


постучим по дереву.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15619
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 14:17
#142
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ну и все.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8648
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 14:18
#143
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Всё, взяли и золото и серебро, молодцы!
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8648
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 14:19
#144
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Астматики четвёртые. ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10878
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 06.02.22 - 14:24
#145
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Вы где смотрите? У меня на местном на не русском.
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