Re: 549 человек заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской...

Отправлено: - 18:21

Интересно, у нас один в семье положительный, а мне в фильтре сказали, если проблем нет, то не будут брать мазок, горло проверили, чистое..

Хотя я столько таблеток набрал..