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≡ Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43486
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
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Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
177
Re: Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
#1
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Забыли совет: -"Заставь себя!"
Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского: — Коля, ты?! Новый русский в ответ: — Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись! В общем, разговорились. Новый русский и говорит: — А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как? — А я, Коля, уже три дня ничего не ел... — Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8678
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 12:56
#2
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Хех..
Что автор имеет в виду под маленькой зарплатой?
Одно дело если сто тысяч на пять человек как у нас, другое если 300..
И в том и в другом случае копить невозможно..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
740
Re: Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:20
#3
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10% это очень мало
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8647
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:31
#4
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В Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё. Остальное само сложится. Хотя к сожалению не у каждого так складывается. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8678
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:39
#5
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Цитата:
elektron:
Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё.

У нас точно не считал, но под 30 тысяч уходит на жилье, это вместе с интернетом, спутниковым тв, домофонами..
Значит наша зп должна по германским меркам быть примерно 90 тысяч...
Это на семью из пяти человек..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8678
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:40
#6
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У меня не складывается..
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5168
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:44
#7
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Цитата:
elektron:

Уже разочаровался? Я знаю, почему вам денег не хватает! 8-) :-o :-x
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8647
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:45
#8
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Уже разочаровался? Я

С чего вы взяли, вам в долг могу занять. На билеты. ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10878
Re: Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:47
#9
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Нормально. Всё хватает конечно если к деньам как моя бывшая относится то не хватит
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5168
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:59
#10
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Цитата:
Vit:

Почему жена должна экономить деньги? Это муж должен много денег зарабатывать!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5168
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 14:00
#11
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Цитата:
elektron:

На билеты в цирк?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8647
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 14:04
#12
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Цитата:
Доктор СИЗО:
На билеты в цирк?

Для вас могу и в цирк, подарить. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10878
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 14:05
#13
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Цитата:
Доктор СИЗО:
А почему нет? Жена че с другой планеты. А да с другой Ведь только муж думает о будущем, детям на учёбу. На жизнь.увы.
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