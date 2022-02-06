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Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43486
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
Вопрос экономии средств волнует не только бизнесменов и миллионеров, но и казахстанцев с небольшой заработной платой. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к экспертам с вопросом, как научиться экономить и с чего следует начать.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 177
Re: Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 11:03
Забыли совет: -"Заставь себя!"
Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского: — Коля, ты?! Новый русский в ответ: — Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись! В общем, разговорились. Новый русский и говорит: — А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как? — А я, Коля, уже три дня ничего не ел... — Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!
Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского: — Коля, ты?! Новый русский в ответ: — Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись! В общем, разговорились. Новый русский и говорит: — А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как? — А я, Коля, уже три дня ничего не ел... — Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 12:56
Хех..
Что автор имеет в виду под маленькой зарплатой?
Одно дело если сто тысяч на пять человек как у нас, другое если 300..
И в том и в другом случае копить невозможно..
Что автор имеет в виду под маленькой зарплатой?
Одно дело если сто тысяч на пять человек как у нас, другое если 300..
И в том и в другом случае копить невозможно..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 740
Re: Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:20
10% это очень мало
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8647
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:31
В Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё. Остальное само сложится. Хотя к сожалению не у каждого так складывается.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:39
Цитата:
У нас точно не считал, но под 30 тысяч уходит на жилье, это вместе с интернетом, спутниковым тв, домофонами..
Значит наша зп должна по германским меркам быть примерно 90 тысяч...
Это на семью из пяти человек..
elektron:
Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё.
Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё.
У нас точно не считал, но под 30 тысяч уходит на жилье, это вместе с интернетом, спутниковым тв, домофонами..
Значит наша зп должна по германским меркам быть примерно 90 тысяч...
Это на семью из пяти человек..
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:40
У меня не складывается..
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:44
Цитата:
Уже разочаровался? Я знаю, почему вам денег не хватает!
elektron:
Уже разочаровался? Я знаю, почему вам денег не хватает!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8647
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:45
Цитата:
С чего вы взяли, вам в долг могу занять. На билеты.
Доктор СИЗО:
Уже разочаровался? Я
Уже разочаровался? Я
С чего вы взяли, вам в долг могу занять. На билеты.
Re: Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:47
Нормально. Всё хватает конечно если к деньам как моя бывшая относится то не хватит
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 13:59
Цитата:
Почему жена должна экономить деньги? Это муж должен много денег зарабатывать!
Vit:
Почему жена должна экономить деньги? Это муж должен много денег зарабатывать!
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 14:00
Цитата:
На билеты в цирк?
elektron:
На билеты в цирк?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8647
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 14:04
Цитата:
Для вас могу и в цирк, подарить.
Доктор СИЗО:
На билеты в цирк?
На билеты в цирк?
Для вас могу и в цирк, подарить.
Как копить при маленькой зарплате - советы экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 14:05
Цитата:
Доктор СИЗО:А почему нет? Жена че с другой планеты. А да с другой Ведь только муж думает о будущем, детям на учёбу. На жизнь.увы.
-
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