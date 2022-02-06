Отправлено: - 13:39

elektron:

Германии говорят, зарплата должна быть такой, что бы 30% процентов уходило на жильё.

Цитата:У нас точно не считал, но под 30 тысяч уходит на жилье, это вместе с интернетом, спутниковым тв, домофонами..Значит наша зп должна по германским меркам быть примерно 90 тысяч...Это на семью из пяти человек..