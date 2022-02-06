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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15613
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 11:45
#6676
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аким , прошу навести порядок в деревне и принять меры.

[Исправлено: alex_60, 06.02.2022 - 11:47]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8630
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 11:53
#6677
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Цитата:
alex_60:
аким , прошу навести порядок в деревне

Спит аким ещё наверное. ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5158
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 11:56
#6678
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Цитата:
elektron:

Наглотался ваш аким таблеток и спит без задних ног!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15613
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 12:16
#6679
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Дракон, ау...
работай давай,красная краска есть?
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