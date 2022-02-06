Re: Оденем «голые» трубы. Они латаны и перелатаны

Отправлено: - 08:33

Предложение о временной прокладке теплотрасс в зимний период кочевало для утверждения 30 лет назад из одного проектного института в другой. Никто не хотел брать на себя ответственность! Наш подшефный совхоз им Вачасова, даже попросил прислать им специалиста для консультаций. 2 месяца прожил в совхозе, сооружал деревянные короба с крышкой.Внутрь насыпали опилки, шлаковату. Покрасили мои творения цветами радуги! Город украл мою идею, применил на проспекте Абая. Сэкономили на коробах, допустили потерью тепла, которое оплачивают горожане!