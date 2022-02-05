Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • В, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43484
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 19:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принимать предложения в рамках этого проекта будут с 20 февраля по 10 марта текущего года для реализации в 2023 году. Об этом 1 февраля акимат Костаная сообщил на своем сайте.
Читать новость

Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5151
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:38
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Думаю недолго! Очередной перелом ног ребенка! Родители разные бывают! Могут снести череп общественнику!
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24137
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:40
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5151
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:45
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
255
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 23:14
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
общественнику

а приемная комиссия ни при чем?)) "А, и так сойдет"
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5151
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:27
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:

Пиши по русски господин тыкмыков! Что хотел сказать?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
255
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:37
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор ШИЗО:
Что хотел сказать?

Что непонятного в моем вопросе? Проект что, никем не принимается? Как захотели, так и построили?

[Исправлено: lavprof, 05.02.2022 - 23:38]
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5151
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:45
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:

Допуск нехилый и лицензию надо иметь проектным институтам, что бы начать проектировать архитектуру малых форм! Так они называются ваши самоделки!
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
255
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 23:53
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

опять Вам про Фому, а Вы про Ерёму... Вас там тоже несколько сидит что ли? Вы написали что общественнику (я так понял автору того злополучного ноголомательного проекта) как бы череп раньше не раскроили. Я спросил про приемную комиссию данных проектов. А Вы тут про архитектуру малых форм и проектные институты разглогольствовать начали. Я начинаю слегка сомневаться в адекватности)
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5151
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:57
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:

Грохнули на миллионы теньге штрафа местный шаражстроймонтаж, воровали чужие астанинские разработки, без чертежей выпускали. И по делом! Скупой платит трижды!
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5151
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:59
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:

Нет никаких комиссий для новоделов!
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8624
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 06.02.22 - 00:15
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
Что непонятного в моем вопросе?

Это вы зря с этим субъектом связались.Там всё непонятно. :lol: Цитата:
Доктор СИЗО:
Нет никаких комиссий для новоделов!

Ну всё, профи своё слово сказал, значит так и есть, или? Дохтер, чем крыть то будете? 8-)
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
255
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 06.02.22 - 00:21
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это вы зря с этим субъектом связались

да я за последние дни понял это, надеялся еще, что человек с опытом, что дельное скажет может. Ан нет. Ну на нет и суда нет)
И пусть он ругается, проектик все равно оформим)
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5151
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 06.02.22 - 00:25
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Бедолага хозяйн шаражстроймонтаж СМИ подключил, статью хвалебную себе прикупил, ай какой он маладес! Поотстали малость финорганы, фраер крилыжки распустил. Поступили деньги на р/ счет оплаты за лжеатракционы, и ушли в никуда как оплата штрафов!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 06.02.2022 - 00:30]
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5151
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 06.02.22 - 07:07
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:

Дело ваше, только не забудьте предупредить компаньона, что бы он заказал два десятка стандартов на 2 языках, которые ему скажут в городских конторах. Затем утвердил их, главное, оплатил их право использования минимум на 3 месяца! Привел в соответствие со стандартами свое предприятие, набрал штаты и т.д. 8-) :-o :-x
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
739
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 06.02.22 - 08:22
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Юбилейном нет парка/сквера
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS