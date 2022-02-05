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≡ Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43484
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 10:51
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Вопрос введения налога на роскошь обсуждается в Казахстане с 2013 года. В итоге его планируют ввести в 2022 году. Насколько реальна эта перспектива, нужен ли новый налог казахстанцам и какие последствия он повлечет за собой, высказались эксперты.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:05
#15
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Цитата:
Медный:

Подписываюсь под каждым твоим словом!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:05
#16
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Мой король в Бахрейне заботится о бедных

Так что вы в Костанае то потеряли,Родину продали уже? :lol: 8-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:11
#17
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:16
#18
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:19
#19
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24137
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:25
#20
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:26
#21
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:26
#22
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:28
#23
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 14:29
#24
Комментарий удален модератором.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
255
Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 19:30
#25
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Цитата:
Skeptic:

Дико плюсую. А давайте Вас в президенты на следующих выборах?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 06.02.22 - 07:20
#26
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Цитата:
lavprof:

Максимум, на что вы способны в вашем положении, это подобрать для спаривания бесплатного кота для своей любимой кошечки! Президентов не выбирает плебс! 8-) :-o :-P :-x
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