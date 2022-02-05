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Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43484
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 19:45
Принимать предложения в рамках этого проекта будут с 20 февраля по 10 марта текущего года для реализации в 2023 году. Об этом 1 февраля акимат Костаная сообщил на своем сайте.
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Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:38
Цитата:
Думаю недолго! Очередной перелом ног ребенка! Родители разные бывают! Могут снести череп общественнику!
drakon:
Думаю недолго! Очередной перелом ног ребенка! Родители разные бывают! Могут снести череп общественнику!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24137
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:40
Комментарий удален модератором.
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:45
Комментарий удален модератором.
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 23:14
Цитата:
а приемная комиссия ни при чем?)) "А, и так сойдет"
Доктор СИЗО:
общественнику
общественнику
а приемная комиссия ни при чем?)) "А, и так сойдет"
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:27
Цитата:
Пиши по русски господин тыкмыков! Что хотел сказать?
lavprof:
Пиши по русски господин тыкмыков! Что хотел сказать?
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:37
Цитата:
Что непонятного в моем вопросе? Проект что, никем не принимается? Как захотели, так и построили?
[Исправлено: lavprof, 05.02.2022 - 23:38]
Доктор ШИЗО:
Что хотел сказать?
Что хотел сказать?
Что непонятного в моем вопросе? Проект что, никем не принимается? Как захотели, так и построили?
[Исправлено: lavprof, 05.02.2022 - 23:38]
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:45
Цитата:
Допуск нехилый и лицензию надо иметь проектным институтам, что бы начать проектировать архитектуру малых форм! Так они называются ваши самоделки!
lavprof:
Допуск нехилый и лицензию надо иметь проектным институтам, что бы начать проектировать архитектуру малых форм! Так они называются ваши самоделки!
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 23:53
Цитата:
опять Вам про Фому, а Вы про Ерёму... Вас там тоже несколько сидит что ли? Вы написали что общественнику (я так понял автору того злополучного ноголомательного проекта) как бы череп раньше не раскроили. Я спросил про приемную комиссию данных проектов. А Вы тут про архитектуру малых форм и проектные институты разглогольствовать начали. Я начинаю слегка сомневаться в адекватности)
Доктор СИЗО:
опять Вам про Фому, а Вы про Ерёму... Вас там тоже несколько сидит что ли? Вы написали что общественнику (я так понял автору того злополучного ноголомательного проекта) как бы череп раньше не раскроили. Я спросил про приемную комиссию данных проектов. А Вы тут про архитектуру малых форм и проектные институты разглогольствовать начали. Я начинаю слегка сомневаться в адекватности)
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:57
Цитата:
Грохнули на миллионы теньге штрафа местный шаражстроймонтаж, воровали чужие астанинские разработки, без чертежей выпускали. И по делом! Скупой платит трижды!
lavprof:
Грохнули на миллионы теньге штрафа местный шаражстроймонтаж, воровали чужие астанинские разработки, без чертежей выпускали. И по делом! Скупой платит трижды!
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:59
Цитата:
Нет никаких комиссий для новоделов!
lavprof:
Нет никаких комиссий для новоделов!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8623
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 06.02.22 - 00:15
Цитата:
Это вы зря с этим субъектом связались.Там всё непонятно. Цитата:
Ну всё, профи своё слово сказал, значит так и есть, или? Дохтер, чем крыть то будете?
lavprof:
Что непонятного в моем вопросе?
Что непонятного в моем вопросе?
Это вы зря с этим субъектом связались.Там всё непонятно. Цитата:
Доктор СИЗО:
Нет никаких комиссий для новоделов!
Нет никаких комиссий для новоделов!
Ну всё, профи своё слово сказал, значит так и есть, или? Дохтер, чем крыть то будете?
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 06.02.22 - 00:21
Цитата:
да я за последние дни понял это, надеялся еще, что человек с опытом, что дельное скажет может. Ан нет. Ну на нет и суда нет)
И пусть он ругается, проектик все равно оформим)
elektron:
Это вы зря с этим субъектом связались
Это вы зря с этим субъектом связались
да я за последние дни понял это, надеялся еще, что человек с опытом, что дельное скажет может. Ан нет. Ну на нет и суда нет)
И пусть он ругается, проектик все равно оформим)
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 06.02.22 - 00:25
Цитата:
Бедолага хозяйн шаражстроймонтаж СМИ подключил, статью хвалебную себе прикупил, ай какой он маладес! Поотстали малость финорганы, фраер крилыжки распустил. Поступили деньги на р/ счет оплаты за лжеатракционы, и ушли в никуда как оплата штрафов!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 06.02.2022 - 00:30]
Доктор СИЗО:
Бедолага хозяйн шаражстроймонтаж СМИ подключил, статью хвалебную себе прикупил, ай какой он маладес! Поотстали малость финорганы, фраер крилыжки распустил. Поступили деньги на р/ счет оплаты за лжеатракционы, и ушли в никуда как оплата штрафов!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 06.02.2022 - 00:30]
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 06.02.22 - 07:07
Цитата:
Дело ваше, только не забудьте предупредить компаньона, что бы он заказал два десятка стандартов на 2 языках, которые ему скажут в городских конторах. Затем утвердил их, главное, оплатил их право использования минимум на 3 месяца! Привел в соответствие со стандартами свое предприятие, набрал штаты и т.д.
lavprof:
Дело ваше, только не забудьте предупредить компаньона, что бы он заказал два десятка стандартов на 2 языках, которые ему скажут в городских конторах. Затем утвердил их, главное, оплатил их право использования минимум на 3 месяца! Привел в соответствие со стандартами свое предприятие, набрал штаты и т.д.
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