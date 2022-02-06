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Доктор СИЗО:

Привыкли под Абайкой ходить навытяжку! Теперь под мной ходите!

Цитата:А за что Абайку сократили? Вас кто вместо него назначил? Вы получается его подсидели. А ведь ему еще ипотеку на стиралку надо выплачивать. У вас совесть есть?))