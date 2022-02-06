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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:49
Цитата:
А за что Абайку сократили? Вас кто вместо него назначил? Вы получается его подсидели. А ведь ему еще ипотеку на стиралку надо выплачивать. У вас совесть есть?))
Доктор СИЗО:
Привыкли под Абайкой ходить навытяжку! Теперь под мной ходите!
Привыкли под Абайкой ходить навытяжку! Теперь под мной ходите!
А за что Абайку сократили? Вас кто вместо него назначил? Вы получается его подсидели. А ведь ему еще ипотеку на стиралку надо выплачивать. У вас совесть есть?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:50
Цитата:
Ну поскули коль хочешь, кто мешает, шейхи?
Доктор СИЗО:
Скулить начали
Скулить начали
Ну поскули коль хочешь, кто мешает, шейхи?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:51
Цитата:
Генеральские лампасы себе нарисовал на гамаши, теперь командовать будет диванными войсками
elektron:
О на форуме клоун появился!
О на форуме клоун появился!
Генеральские лампасы себе нарисовал на гамаши, теперь командовать будет диванными войсками
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:53
Интересно, это анаша или насвай, так действует ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:53
Цитата:
Понимаю тебя, обидно себя собакой дворовой почувствовать?
maxsaf:
Понимаю тебя, обидно себя собакой дворовой почувствовать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:55
До седых волос дожить и такой бред и хай матерной нести. Не каждому дано однако. Обычно люди мудреют с возрастом, но тут старость пришла одна. (пардон з повтор)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:56
Цитата:
да считайте себя хоть гориллой, вы научитесь за себя отвечать...
Доктор СИЗО:
Понимаю тебя, обидно себя
Понимаю тебя, обидно себя
да считайте себя хоть гориллой, вы научитесь за себя отвечать...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:58
Цитата:
Там только пин коды.
maxsaf:
У вас совесть есть?))
У вас совесть есть?))
Там только пин коды.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:59
В таких случаях Опущенные мной форумчане ОК среди ночи будили)))))и следы моего изнасилования ей показывали))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 02:05
Цитата:
Ну зачем всем то такое показывать, вам бы к доктору может?
Доктор СИЗО:
и следы моего изнасилования ей показывали
и следы моего изнасилования ей показывали
Ну зачем всем то такое показывать, вам бы к доктору может?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
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- 17.08.20
- Сообщений:
- 255
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 03:24
Цитата:
деменция однако, как не прискорбно)
elektron:
но тут
но тут
деменция однако, как не прискорбно)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 06:32
Цитата:
Кто вам дал право оскорблять человека на форуме, и драться в открытую, вы же моложе его в три раза!?!
lavprof:
Кто вам дал право оскорблять человека на форуме, и драться в открытую, вы же моложе его в три раза!?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 06:35
Цитата:
Кто дал право оскорблять меня, я же старше вас в два раза!
elektron:
Кто дал право оскорблять меня, я же старше вас в два раза!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 06:38
Цитата:
Кто вам дал право издеваться надо мной, я же старше вас в два раза? Собственная безнаказанность ?
maxsaf:
Кто вам дал право издеваться надо мной, я же старше вас в два раза? Собственная безнаказанность ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 06:43
Цитата:
Кто дал право ругаться со мной, я же старше вас в 1,5 раза? Привыкли исподтишка гадить на форумчан, и вам всегда сходит с рук?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 06.02.2022 - 06:44]
alex_60:
Кто дал право ругаться со мной, я же старше вас в 1,5 раза? Привыкли исподтишка гадить на форумчан, и вам всегда сходит с рук?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 06.02.2022 - 06:44]
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