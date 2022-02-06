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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 588 из 589«1...586587588589»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15249
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:49
#8806
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Привыкли под Абайкой ходить навытяжку! Теперь под мной ходите!

А за что Абайку сократили? Вас кто вместо него назначил? Вы получается его подсидели. А ведь ему еще ипотеку на стиралку надо выплачивать. У вас совесть есть?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:50
#8807
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Скулить начали

Ну поскули коль хочешь, кто мешает, шейхи? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15249
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:51
#8808
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Цитата:
elektron:
О на форуме клоун появился!

Генеральские лампасы себе нарисовал на гамаши, теперь командовать будет диванными войсками :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:53
#8809
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Интересно, это анаша или насвай, так действует ? 8-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:53
#8810
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Цитата:
maxsaf:

Понимаю тебя, обидно себя собакой дворовой почувствовать?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:55
#8811
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До седых волос дожить и такой бред и хай матерной нести. Не каждому дано однако. Обычно люди мудреют с возрастом, но тут старость пришла одна. (пардон з повтор) 8-) :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:56
#8812
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Понимаю тебя, обидно себя

да считайте себя хоть гориллой, вы научитесь за себя отвечать...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:58
#8813
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Цитата:
maxsaf:
У вас совесть есть?))

Там только пин коды. :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 01:59
#8814
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В таких случаях Опущенные мной форумчане ОК среди ночи будили)))))и следы моего изнасилования ей показывали))))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 02:05
#8815
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Цитата:
Доктор СИЗО:
и следы моего изнасилования ей показывали

Ну зачем всем то такое показывать, вам бы к доктору может? 8-) :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
255
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 03:24
#8816
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Цитата:
elektron:
но тут

деменция однако, как не прискорбно)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 06:32
#8817
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Цитата:
lavprof:

Кто вам дал право оскорблять человека на форуме, и драться в открытую, вы же моложе его в три раза!?! :lol: 8-) 8-) :oops: :-P
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 06:35
#8818
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Цитата:
elektron:

Кто дал право оскорблять меня, я же старше вас в два раза! 8-) 8-) :oops: :-P
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 06:38
#8819
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Цитата:
maxsaf:

Кто вам дал право издеваться надо мной, я же старше вас в два раза? Собственная безнаказанность ? :-( :lol: :oops: :-x
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.02.22 - 06:43
#8820
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Цитата:
alex_60:

Кто дал право ругаться со мной, я же старше вас в 1,5 раза? Привыкли исподтишка гадить на форумчан, и вам всегда сходит с рук? 8-) :-o :oops: :-P :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 06.02.2022 - 06:44]
Профайл
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