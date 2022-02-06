Отправлено: - 01:02

Доктор СИЗО:

Приедешь скоро к нам за казенный счет старче! Для дачи показаний!

Цитата:А можно и я тоже за казённый счёт приеду? Уж дуже хочется на вашего хозяина, ой - хозяйна, так вроде вы пишете, посмотреть.