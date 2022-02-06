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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 445 из 445«1...443444445
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24137
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 00:39
#6661
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Всё, пошёл я свой сериал, по телеку - смотреть... :lol: :oops: :-P
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24137
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 00:40
#6662
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До Завтра... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24137
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 00:53
#6663
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Читай, читай.Доктор.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 00:56
#6664
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Цитата:
drakon:

Приедешь скоро к нам за казенный счет старче! Для дачи признательных показаний!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 06.02.2022 - 00:57]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 06.02.2022 - 01:01]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8614
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 01:02
#6665
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Приедешь скоро к нам за казенный счет старче! Для дачи показаний!

А можно и я тоже за казённый счёт приеду? Уж дуже хочется на вашего хозяина, ой - хозяйна, так вроде вы пишете, посмотреть. :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 01:09
#6666
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Цитата:
elektron:

Всему свое время Овощ, созревай пока! Вряд ли редакция согласится держать вас нахлебников чужестранцев, если иски на саму газету посыпятся миллионные!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8614
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 01:13
#6667
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Цитата:
Доктор СИЗО:
сему свое время Овощ, созревай пока!

Маразм крепчал и танки наши быстры, при чём тут редакция? :lol:

[Исправлено: elektron, 05.02.2022 - 20:20]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 01:26
#6668
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Цитата:
elektron:

Не строй из себя глупца, ОК ходила по инстанциям, и отдувалась за вас кошельком! Это вы преждевременно отправили на тот свет!
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