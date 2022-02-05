Отправлено: - 00:18

drakon:

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Цитата:Что проблемы с ШИЗО? Так выкладывай. Пусть все почитают.Ко мне так заявка в друзья была. Во как бывает. А так, если что просто на майл НГ можешь скинуть.