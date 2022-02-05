Отправлено: - 23:53

Доктор СИЗО:

Цитата:опять Вам про Фому, а Вы про Ерёму... Вас там тоже несколько сидит что ли? Вы написали что общественнику (я так понял автору того злополучного ноголомательного проекта) как бы череп раньше не раскроили. Я спросил про приемную комиссию данных проектов. А Вы тут про архитектуру малых форм и проектные институты разглогольствовать начали. Я начинаю слегка сомневаться в адекватности)