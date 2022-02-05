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≡ Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43483
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 19:45
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Принимать предложения в рамках этого проекта будут с 20 февраля по 10 марта текущего года для реализации в 2023 году. Об этом 1 февраля акимат Костаная сообщил на своем сайте.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5127
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:38
#15
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Цитата:
drakon:

Думаю недолго! Очередной перелом ног ребенка! Родители разные бывают! Могут снести череп общественнику!
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24132
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:40
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5127
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:45
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
252
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 23:14
#18
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Цитата:
Доктор СИЗО:
общественнику

а приемная комиссия ни при чем?)) "А, и так сойдет"
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5127
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:27
#19
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Цитата:
lavprof:

Пиши по русски господин тыкмыков! Что хотел сказать?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
252
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:37
#20
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Цитата:
Доктор ШИЗО:
Что хотел сказать?

Что непонятного в моем вопросе? Проект что, никем не принимается? Как захотели, так и построили?

[Исправлено: lavprof, 05.02.2022 - 23:38]
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5127
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 23:45
#21
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Цитата:
lavprof:

Допуск нехилый и лицензию надо иметь проектным институтам, что бы начать проектировать архитектуру малых форм! Так они называются ваши самоделки!
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
252
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 23:53
#22
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Цитата:
Доктор СИЗО:

опять Вам про Фому, а Вы про Ерёму... Вас там тоже несколько сидит что ли? Вы написали что общественнику (я так понял автору того злополучного ноголомательного проекта) как бы череп раньше не раскроили. Я спросил про приемную комиссию данных проектов. А Вы тут про архитектуру малых форм и проектные институты разглогольствовать начали. Я начинаю слегка сомневаться в адекватности)
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