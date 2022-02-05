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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8608
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.22 - 16:16
#6646
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Цитата:
Доктор СИЗО:
чем опять недоволен!

Это лучше вы нам скажите, чем вы так не довольны?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24130
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.22 - 17:49
#6647
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Доктор, а какую кликуху, дал
твой внук - полковнику?... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24130
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.22 - 19:48
#6648
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Доктор, ты, наш форум,
представил, полковнику?...
8-) :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8608
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.22 - 20:52
#6649
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Цитата:
drakon:
представил, полковнику?...

Что за полковник? ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15608
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.22 - 21:09
#6650
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Цитата:
elektron:
Что за полковник


Путин полковник по званию,
но это не он. точно.
в пакистане не знаю какие звания.

[Исправлено: alex_60, 05.02.2022 - 21:13]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24130
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.22 - 22:03
#6651
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Доктор, как спалось,
после обеда?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24130
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.22 - 22:06
#6652
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Цитата:
elektron:
Что за полковник? ;-)

Вместо Генерала, в Костанае.
Доктор с ним друзья,
в ВАЦАПЕ... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15608
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.22 - 22:09
#6653
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Цитата:
drakon:
как спалось, после обеда?


а что, в больнице сончас был??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15608
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.22 - 22:10
#6654
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Цитата:
drakon:
друзья, в ВАЦАПЕ...


вот это да.
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