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Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43483
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 19:45
Принимать предложения в рамках этого проекта будут с 20 февраля по 10 марта текущего года для реализации в 2023 году. Об этом 1 февраля акимат Костаная сообщил на своем сайте.
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Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 19:45
Интересно, если подать проект баскетбольной площадки, проголосуют ли люди за него?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15608
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 20:13
Цитата:
наверное главное место предложить
подходящее. затраты то не очень большие.
lavprof:
Интересно, если подать проект баскетбольной площадки, проголосуют ли люди за него?
Интересно, если подать проект баскетбольной площадки, проголосуют ли люди за него?
наверное главное место предложить
подходящее. затраты то не очень большие.
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 20:23
Цитата:
По своему опыту рассказываю.
Голосов там надо совсем немного... 10 штук.
У нас удалось собрать 24 по-моему.
Как это происходит. Из-за замороченности, навязанной из Астаны, мне так объяснили в жкх, голосовать надо через егов. У многих понятно нет паролей, ключей, мобильного приложения. Поэтому мне пришлось разработать целую инструкцию, с которой почти каждому из соседей, коллег и родственников объяснял как скачать, зайти и отдать голос.
В итоге всё получилось.
lavprof:
Интересно, если подать проект баскетбольной площадки, проголосуют ли люди за него?
Интересно, если подать проект баскетбольной площадки, проголосуют ли люди за него?
По своему опыту рассказываю.
Голосов там надо совсем немного... 10 штук.
У нас удалось собрать 24 по-моему.
Как это происходит. Из-за замороченности, навязанной из Астаны, мне так объяснили в жкх, голосовать надо через егов. У многих понятно нет паролей, ключей, мобильного приложения. Поэтому мне пришлось разработать целую инструкцию, с которой почти каждому из соседей, коллег и родственников объяснял как скачать, зайти и отдать голос.
В итоге всё получилось.
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 20:27
Цитата:
вот я тоже подумал, про друзей, коллег и т.д.)
спасибо за отклик, постараюсь попробовать)
yudjin:
В итоге всё получилось.
В итоге всё получилось.
вот я тоже подумал, про друзей, коллег и т.д.)
спасибо за отклик, постараюсь попробовать)
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 20:39
Цитата:
место есть, раньше была площадка. Рядом с КФЦ.
alex_60:
место есть, раньше была площадка. Рядом с КФЦ.
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 21:47
Цитата:
Что бы до голосования дело дошло, сначала надо сам проект предоставить. Сделать красочную презентацию с фото места где планируете, внешним видом того, что хотите сделать, примерным расчетом стоимости. Я для площадки с ребенком выбирал те турники, что нам необходимы, обращался на завод, который делает детские площадки в карагандинской области, они дали прайс, прикинули стоимость. Акимат всё равно потом пересчитает, но главное оформить убедительно.
lavprof:
Что бы до голосования дело дошло, сначала надо сам проект предоставить. Сделать красочную презентацию с фото места где планируете, внешним видом того, что хотите сделать, примерным расчетом стоимости. Я для площадки с ребенком выбирал те турники, что нам необходимы, обращался на завод, который делает детские площадки в карагандинской области, они дали прайс, прикинули стоимость. Акимат всё равно потом пересчитает, но главное оформить убедительно.
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 21:54
Цитата:
это я знаю) в прошлый раз прикидывал, но времени не было для оформления и более точных расчетов)
yudjin:
сначала надо сам проект предоставить
сначала надо сам проект предоставить
это я знаю) в прошлый раз прикидывал, но времени не было для оформления и более точных расчетов)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8608
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 21:59
Цитата:
Я даже одного форумчанина знаю, он проекты делает и утверждает. Наверняка согласится!
yudjin:
Что бы до голосования дело дошло, сначала надо сам проект предоставить.
Что бы до голосования дело дошло, сначала надо сам проект предоставить.
Я даже одного форумчанина знаю, он проекты делает и утверждает. Наверняка согласится!
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:01
Цитата:
не поминай лихо, пока тихо... как грится
elektron:
Я даже одного форумчанина знаю, он проекты делает и утверждает. Наверняка согласится!
Я даже одного форумчанина знаю, он проекты делает и утверждает. Наверняка согласится!
не поминай лихо, пока тихо... как грится
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 22:08
Цитата:
да, давайте хоть в какой-то теме пусть все будет тихо и спокойно))
yudjin:
не поминай лихо
не поминай лихо
да, давайте хоть в какой-то теме пусть все будет тихо и спокойно))
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