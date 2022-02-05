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≡ Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43483
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 19:45
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Принимать предложения в рамках этого проекта будут с 20 февраля по 10 марта текущего года для реализации в 2023 году. Об этом 1 февраля акимат Костаная сообщил на своем сайте.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
248
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 19:45
#1
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Интересно, если подать проект баскетбольной площадки, проголосуют ли люди за него?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15608
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 20:13
#2
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Цитата:
lavprof:
Интересно, если подать проект баскетбольной площадки, проголосуют ли люди за него?


наверное главное место предложить
подходящее. затраты то не очень большие.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8161
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 20:23
#3
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Цитата:
lavprof:
Интересно, если подать проект баскетбольной площадки, проголосуют ли люди за него?

По своему опыту рассказываю.
Голосов там надо совсем немного... 10 штук.
У нас удалось собрать 24 по-моему.
Как это происходит. Из-за замороченности, навязанной из Астаны, мне так объяснили в жкх, голосовать надо через егов. У многих понятно нет паролей, ключей, мобильного приложения. Поэтому мне пришлось разработать целую инструкцию, с которой почти каждому из соседей, коллег и родственников объяснял как скачать, зайти и отдать голос.
В итоге всё получилось.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
248
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 20:27
#4
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Цитата:
yudjin:
В итоге всё получилось.

вот я тоже подумал, про друзей, коллег и т.д.)
спасибо за отклик, постараюсь попробовать)
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
248
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 20:39
#5
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Цитата:
alex_60:

место есть, раньше была площадка. Рядом с КФЦ.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8161
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 21:47
#6
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Цитата:
lavprof:

Что бы до голосования дело дошло, сначала надо сам проект предоставить. Сделать красочную презентацию с фото места где планируете, внешним видом того, что хотите сделать, примерным расчетом стоимости. Я для площадки с ребенком выбирал те турники, что нам необходимы, обращался на завод, который делает детские площадки в карагандинской области, они дали прайс, прикинули стоимость. Акимат всё равно потом пересчитает, но главное оформить убедительно.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
248
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 21:54
#7
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Цитата:
yudjin:
сначала надо сам проект предоставить

это я знаю) в прошлый раз прикидывал, но времени не было для оформления и более точных расчетов)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8608
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 21:59
#8
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Цитата:
yudjin:
Что бы до голосования дело дошло, сначала надо сам проект предоставить.

Я даже одного форумчанина знаю, он проекты делает и утверждает. Наверняка согласится! :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8161
Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартовал в Костанае
Отправлено: 05.02.22 - 22:01
#9
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Цитата:
elektron:
Я даже одного форумчанина знаю, он проекты делает и утверждает. Наверняка согласится!

не поминай лихо, пока тихо... как грится ;-)
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
248
Re: Чтобы реализовать свои идеи - Третий сезон проекта «Бюджет...
Отправлено: 05.02.22 - 22:08
#10
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Цитата:
yudjin:
не поминай лихо

да, давайте хоть в какой-то теме пусть все будет тихо и спокойно))
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