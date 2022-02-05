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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8608
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 20:48
#121
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Вангую
Первое место по всем параметрам - дегемон, США.
Второе - Китай
Россия и Германия в десятке.
Казахстан в двадцатке. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15608
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 21:03
#122
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китайских шорт трекистов кстати тренирует российский трехкратный олимпийский чемпион Виктор Ан.
и вот - золото первое у них.
хотя сегодня дисквалифицировали россиян именно в забеге с китайцами, за помеху при передаче эстафеты. при этом китайцы эстафету так и не передали. но это оказалось неважно.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24130
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 21:12
#123
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Цитата:
elektron:
Казахстан в двадцатке. :lol:

Сильно - сомневаюсь.
Бахрейн - будет... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15608
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 21:18
#124
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Цитата:
drakon:
Бахрейн - будет...


не участвуют.
финансовые проблемы наверное.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24130
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 21:22
#125
Комментарий удален модератором.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8161
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 21:53
#126
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Расписание Олимпиады в Пекине на 6 февраля 2022, начало соревнований по-нашему времени:
07:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №10. США — Чехия;
07:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №10. Великобритания — Китай;

07:30. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины: короткая программа;

07:30. Сноуборд. Женщины, слоупстайл. Финал, первая попытка;
07:57. Сноуборд. Женщины, слоупстайл. Финал, вторая попытка;
08:24. Сноуборд. Женщины, слоупстайл. Финал, третья попытка;

09:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск. Финал;

09:50. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины: произвольная программа;

10:30. Сноуборд. Мужчины, слоупстайл. Квалификация, первая попытка; 08:32. Сноуборд. Мужчины, слоупстайл. Квалификация, вторая попытка.

12:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №11. Норвегия — Швеция;
12:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №11. Австралия — Швейцария;
12:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №11. Канада — Чехия;

13:00. Лыжные гонки. Мужчины, скиатлон 15 км + 15 км. Финал;

14:30. Конькобежный спорт. Мужчины, 5 000 м. Финал;

14:40. Хоккей. Женщины, групповой этап. Китай — Япония;

16:00. Фристайл. Женщины, могул. Квалификация, вторая попытка;

17:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, средний трамплин NH. Раунд-1;

17:30. Фристайл. Женщины, могул. Финал, первая попытка;

14:30. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 3-й заезд;

18:05. Фристайл. Женщины, могул. Финал, вторая попытка;

17:40. Фристайл. Женщины, могул. Финал, третья попытка;

18:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, средний трамплин NH. Финал;

18:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №12. Канада — Австралия;
18:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №12. Италия — Швеция;
18:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №12. Швейцария — США;
18:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №12. Норвегия — Великобритания;

19:10. Хоккей. Женщины, групповой этап. Швейцария — США;

19:15. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 4-й заезд.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15608
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 22:04
#127
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Цитата:
yudjin:
Расписание Олимпиады в Пекине на 6 февраля 2022


7 комплектов медалей завтра.
триатлон и сани.
где возможно.
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