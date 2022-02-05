Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем

Отправлено: - 21:03

китайских шорт трекистов кстати тренирует российский трехкратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

и вот - золото первое у них.

хотя сегодня дисквалифицировали россиян именно в забеге с китайцами, за помеху при передаче эстафеты. при этом китайцы эстафету так и не передали. но это оказалось неважно.