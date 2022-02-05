Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 21:53
Расписание Олимпиады в Пекине на 6 февраля 2022, начало соревнований по-нашему времени:
07:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №10. США — Чехия;
07:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №10. Великобритания — Китай;
07:30. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины: короткая программа;
07:30. Сноуборд. Женщины, слоупстайл. Финал, первая попытка;
07:57. Сноуборд. Женщины, слоупстайл. Финал, вторая попытка;
08:24. Сноуборд. Женщины, слоупстайл. Финал, третья попытка;
09:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск. Финал;
09:50. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины: произвольная программа;
10:30. Сноуборд. Мужчины, слоупстайл. Квалификация, первая попытка; 08:32. Сноуборд. Мужчины, слоупстайл. Квалификация, вторая попытка.
12:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №11. Норвегия — Швеция;
12:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №11. Австралия — Швейцария;
12:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №11. Канада — Чехия;
13:00. Лыжные гонки. Мужчины, скиатлон 15 км + 15 км. Финал;
14:30. Конькобежный спорт. Мужчины, 5 000 м. Финал;
14:40. Хоккей. Женщины, групповой этап. Китай — Япония;
16:00. Фристайл. Женщины, могул. Квалификация, вторая попытка;
17:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, средний трамплин NH. Раунд-1;
17:30. Фристайл. Женщины, могул. Финал, первая попытка;
14:30. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 3-й заезд;
18:05. Фристайл. Женщины, могул. Финал, вторая попытка;
17:40. Фристайл. Женщины, могул. Финал, третья попытка;
18:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, средний трамплин NH. Финал;
18:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №12. Канада — Австралия;
18:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №12. Италия — Швеция;
18:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №12. Швейцария — США;
18:05. Керлинг. Дабл-микст. Круговой раунд №12. Норвегия — Великобритания;
19:10. Хоккей. Женщины, групповой этап. Швейцария — США;
19:15. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 4-й заезд.